23 декабря 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Германии, Нидерландов, Кореи, Египта, Турции, ОАЭ, РФ, Республики Беларусь и Узбекистана, передает Otyrar.KZ.

Из 1 458 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 199 человек, без справок прибыли 259 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Алматы — 6 рейсов, 770 пассажиров, со справками — 713, без справок — 57;

в аэропорт г. Нур-Султан — 5 рейсов, 517 пассажиров, со справками — 321, без справок — 196;

в аэропорт г. Уральск — 1 рейс, 96 пассажиров, со справками — 91, без справок — 5;

в аэропорт г. Атырау — 1 рейс, 75 пассажиров, со справками — 74, без справок — 1.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа у всех 149 граждан РК, прилетевших в РК 22 декабря 2020 года, тестирование показало отрицательный результат.