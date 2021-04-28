В Шымкенте за 27 апреля зарегистрировано 90 случаев заражения COVID-19 из них с симптомами – 69, без симптомов – 21, в том числе заболевших детей до 18 лет – 9 случаев, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) зарегистрировано 9 случаев.

Выздоровевших за сутки — 40.

С 01.01.2021г. по 27.04.2021г. зарегистрировано всего 3600 случаев COVID-19 (2232 симптомные, 1368 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило – 568 случаев.

С 01.01.2021г. по 27.04.2021г. зарегистрировано 288 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1507 исследований, из них положительных – 90.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.