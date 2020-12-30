коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 726 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 107

город Алматы — 81

город Шымкент — 6

Акмолинская область — 54

Актюбинская область — 5

Алматинская область — 61

Атырауская область — 60

Восточно-Казахстанская область — 48

Жамбылская область — 15

Западно-Казахстанская область — 43

Карагандинская область — 40

Костанайская область — 60

Кызылординская область — 3

Мангистауская область — 11

Павлодарская область — 65

Северо-Казахстанская область — 58

Туркестанская область — 9

Всего в стране выявлены 153925 заболевших.

28.12.2020 г. зафиксировано 170 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 89 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 45630, летальных случаев — 498, выздоровевших — 32982.

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