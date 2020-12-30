За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 726 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 107
город Алматы — 81
город Шымкент — 6
Акмолинская область — 54
Актюбинская область — 5
Алматинская область — 61
Атырауская область — 60
Восточно-Казахстанская область — 48
Жамбылская область — 15
Западно-Казахстанская область — 43
Карагандинская область — 40
Костанайская область — 60
Кызылординская область — 3
Мангистауская область — 11
Павлодарская область — 65
Северо-Казахстанская область — 58
Туркестанская область — 9
Всего в стране выявлены 153925 заболевших.
28.12.2020 г. зафиксировано 170 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 89 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 45630, летальных случаев — 498, выздоровевших — 32982.