За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 729 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 106

город Алматы — 68

город Шымкент — 4

Акмолинская область — 60

Актюбинская область — 8

Алматинская область — 22

Атырауская область — 34

Восточно-Казахстанская область — 95

Жамбылская область — 22

Западно-Казахстанская область — 34

Карагандинская область — 30

Костанайская область — 74

Кызылординская область — 1

Мангистауская область — 3

Павлодарская область — 98

Северо-Казахстанская область — 70

Всего в стране выявлены 138382 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 215 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 109 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 43339, летальных случаев — 456, выздоровевших — 31141.