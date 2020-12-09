За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 729 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 106
город Алматы — 68
город Шымкент — 4
Акмолинская область — 60
Актюбинская область — 8
Алматинская область — 22
Атырауская область — 34
Восточно-Казахстанская область — 95
Жамбылская область — 22
Западно-Казахстанская область — 34
Карагандинская область — 30
Костанайская область — 74
Кызылординская область — 1
Мангистауская область — 3
Павлодарская область — 98
Северо-Казахстанская область — 70
Всего в стране выявлены 138382 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 215 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 109 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 43339, летальных случаев — 456, выздоровевших — 31141.