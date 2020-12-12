За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 789 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 99
город Алматы — 82 город
Шымкент — 14
Акмолинская область — 69
Актюбинская область — 7
Алматинская область — 55
Атырауская область — 26
Восточно-Казахстанская область — 98
Жамбылская область — 26
Западно-Казахстанская область — 38
Карагандинская область — 30
Костанайская область — 74
Кызылординская область — 3
Мангистауская область — 9
Павлодарская область — 83
Северо-Казахстанская область — 71
Туркестанская область — 5
Всего в стране выявлены 140784 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 138 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 82 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 43773, летальных случаев — 463, выздоровевших — 31364.