Коронавирус. COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 789 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 99

город Алматы — 82 город

Шымкент — 14

Акмолинская область — 69

Актюбинская область — 7

Алматинская область — 55

Атырауская область — 26

Восточно-Казахстанская область — 98

Жамбылская область — 26

Западно-Казахстанская область — 38

Карагандинская область — 30

Костанайская область — 74

Кызылординская область — 3

Мангистауская область — 9

Павлодарская область — 83

Северо-Казахстанская область — 71

Туркестанская область — 5

Всего в стране выявлены 140784 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 138 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 82 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 43773, летальных случаев — 463, выздоровевших — 31364.

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