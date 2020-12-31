За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 120

город Алматы — 87 город

Шымкент — 5

Акмолинская область — 55

Актюбинская область — 9

Алматинская область — 51

Атырауская область — 116

Восточно-Казахстанская область — 46

Жамбылская область — 15

Западно-Казахстанская область — 30

Карагандинская область — 39

Костанайская область — 58

Кызылординская область — 8

Мангистауская область — 19

Павлодарская область — 72

Северо-Казахстанская область — 59 Туркестанская область — 6

Всего в стране выявлены 154720 заболевших.

29.12.2020 г. зафиксировано 93 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 101 человек выздоровел.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 45723, летальных случаев — 499, выздоровевших — 33083.