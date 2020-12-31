За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 795 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 120
город Алматы — 87 город
Шымкент — 5
Акмолинская область — 55
Актюбинская область — 9
Алматинская область — 51
Атырауская область — 116
Восточно-Казахстанская область — 46
Жамбылская область — 15
Западно-Казахстанская область — 30
Карагандинская область — 39
Костанайская область — 58
Кызылординская область — 8
Мангистауская область — 19
Павлодарская область — 72
Северо-Казахстанская область — 59 Туркестанская область — 6
Всего в стране выявлены 154720 заболевших.
29.12.2020 г. зафиксировано 93 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 101 человек выздоровел.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 45723, летальных случаев — 499, выздоровевших — 33083.