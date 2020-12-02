В Шымкенте впервые проходит масштабный книжный фестиваль «KITAPFEST». На нем собрались чуть больше десятка издательств, книжных магазинов, журналов и библиотек. Все они представили для гостей разнообразную литературу.

Выставочный центр «Корме» превратился в мини-библиотеку. Павильоны заполнены книгами, на полках: «Слова назидания» Абая, сборники с идеями и инициативам Первого Президента, есть здесь и детская литература. Фестиваль «KITAPFEST» собрал на одной площадке сотни книголюбов, авторов и издательства.

«Книга — это самый лучший друг, это то чудо которое даст и знания, и культуру, и поведение, все, все, все. Главная цель этого фестиваля, это пропаганда книги, пропаганда культуры чтения книги. Фестиваль на республиканском уровне проводится в Шымкенте впервые», — говорит Зауре Оралбаева руководитель проектного офиса «Рухани жаңғыру» по г. Шымкенту.

Не конкурировать, а обзавестись нужными связями. На «KITAPFEST» авторы могут презентовать свои работы, рассказать о них читателям и найти заинтересованные издательства и книжные магазины.

«Наша газета первый раз принимает участие в этом фестивале, мы пишем на разные темы. У нас есть и собственное издательство. Нам невероятно интересно увидеть наших коллег, которые также как и мы горят желанием презентовать качественную литературу, газеты, книги. Сегодня мы планируем не только продать, но и насладиться обществом единомышленников», — рассказал Азимбек Койлыбай, представитель газеты «Кызмет».

Приобретенными на литературном празднике книгами, гости фестиваля могут не только пополнить домашнюю библиотеку, но и положить в специальный сундучок. Книги соберут и отправят в те семьи, которым приобрести литературу не по карману.

Одна из задач книжного фестиваля — привить шымкентцам любовь к чтению, пока эпоха гаджетов и технологий полностью не завладела умами и на вопрос — «Зачем читать книжки» — не регулярно слышится в ответ — «Всегда можно «загуглить!».

Книги сопровождают нас на протяжении всей жизни. В детстве они учат нас быть добрыми и смелыми. В подростковом возрасте — вдохновляют и заставляют мечтать. Во взрослом — дают разгадки на интересующие вопросы.

Республиканский фестиваль «Kitap Fest» продлится в Шымкенте до 5 декабря.

Анастасия Новикова