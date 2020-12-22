В Казахстане частными лицами создано множество фиктивных наград для педагогов, которые может купить любой желающий.

Награды и дипломы, полученные в результате участия в сомнительных платных конкурсах, не учитываются при проведении аттестации педагогов. Об этом педагогов предупредили сегодня на аппаратном совещании Министерства образования и науки РК.

Официальными наградами являются нагрудные знаки «Ы.Алтынсарин», «Білім беру ісінің құрметті қызметкері», «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін» и «Еңбек арадагері», грамоты «Құрмет грамотасы» и «Алғыс», которые входят в число ведомственных наград МОН РК. Стоит отметить, что официальные нагрудные знаки и грамоты присуждаются только по решению комиссии по ведомственным наградам сообщает Пресс-служба МОН РК .

Согласно Закону «О статусе педагога» с 2020 года местные исполнительные органы имеют право устанавливать дополнительные меры поощрения для педагогов. Областные акиматы могут учреждать местные знаки отличия и почетные звания, в том числе к праздничным датам. Все они бесплатные.

«Дизайн фиктивных платных наград сделан под официальные ведомственные награды. Некоторые учителя по незнанию, а отдельные учителя, зная о сомнительности платных конкурсов, все же принимают в них участие. Купленная награда – это не награда. Если это общественная награда, то она не должна быть платной. Необходимо довести эту информацию до общественности. Нужно провести среди учителей, школьников и их родителей разъяснительную работу», – подчеркнул Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

Пандемия способствовала росту сомнительных платных онлайн-конкурсов и олимпиад. Учителя и школьники принимают активное участие в мероприятиях, организованных частными организациями. МОН РК предупреждает педагогов, родителей и общественность о мошенничестве частных лиц, целью которых являются незаконный сбор денег и финансовые махинации.

«Платные олимпиады и конкурсы среди школьников и педагогов, организуемые третьими лицами, официально не признаются и не учитываются при аттестации педагогов. Награды и грамоты сомнительных платных конкурсов подрывают авторитет педагога и организации образования», – добавила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

Министерство образования и науки рекомендует родителям тщательно выбирать конкурсы, олимпиады для детей, которые проводятся на платной основе вне организации образования. В стенах школ проводить платные олимпиады строго запрещается.