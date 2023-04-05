Процедуру аттестации педагогов изменят в Казахстане

В Казахстане изменят процедуру аттестации педагогов. Учителям больше не нужно будет собирать многочисленные документы и ждать решения комиссии по несколько месяцев.

Человеческий фактор практически исключат. Теперь всю работу будет делать информационная система.

Без бумажной волокиты, по принципу нажатия одной кнопки. В Казахстане по новому будет проходить аттестация педагогов. Если раньше учителям приходилось собирать 11 видов документов в электронном и бумажном варианте для портфолио, которые аттестационная комиссия рассматривала порой в течение двух месяцев, то теперь все это будет делать информационная система. А педагог должен будет лишь подтвердить свое намерение пройти аттестацию. Учителя говорят, это удобно и сэкономит время.

«Раньше мы тогда вручную собирали потрфолио, сдавали все в гороно и затем проходили тест. Сейчас эта процедура будет максимально упрощена», — говорит Дана Сейджапбарова учитель химии школы №65 Шымкента.

Результаты деятельности педагога будут оцениваться в информационной системе также на основании успеваемости и достижений его учеников. Нововведения в процедуру аттестации, уверены в министерстве просвещения ограничат человеческий фактор.

«Самое важное это сохранение объективности, прозрачности и академической честности при проведении аттестации, главным инструментов для решения этих проблем является полная автоматизация процедуры аттестации», — говорит Жомарт Карамбаев заместитель председателя комитета среднего образования министерства просвещения.

По новым правилам также планируется освободить от процедуры аттестации педагогов, которым до пенсионного возраста осталось пять лет, при условии, если они не будут продолжать педагогическую деятельность. В действующих правилах этот срок составляет четыре года.