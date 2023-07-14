Педагоги, проходящие аттестацию, попались со шпаргалками

Смартфоны и шпаргалки нашли у педагогов, которые проходят аттестацию. Тестирование стартовало 10 июля, за это время 113 педагогов дисквалифицировали, у них нашли запрещенные предметы.

Учитель биологии, Молдир Берниязова только вчера прошла аттестацию. Говорит, из года в год тестирование становится все легче. Если раньше педагогам давалось 100 вопросов, то сейчас всего 50, 30 по профильному предмету и 20 по методике преподавания.

«Сейчас и вопросы стали легче, иногда бывают контекстные вопросы, на которые затрудняешься ответить, но в целом легче. Мы готовимся к тестированию, проводим семинары, где разбираем вопросы. Например вчера я набрала 25 баллов по предмету и 19 по методике преподавания», — говорит Молдир Берниязова, учитель биологии.

Правда, не для всех педагогов оценка знаний дается легко. И чтобы не упасть в грязь лицом, некоторые идут на ухищрения. Так, под рубашкой у этого педагога оказалась целая сеть из проводов, по которым, ей по всей видимости, сообщали правильные ответы на вопросы.

Аттестация педагогов в стране началась 10 июля, за три дня проверяющие насчитали 113 педагогов, которые пытались или пронесли на тестирование смартфоны или шпаргалки. Нарушители смогут пройти повторное тестирование только через 5 лет. Специалисты говорят, аттестация педагогов нужна. Но для того чтобы учителя ее прошли, вопросы на тестовые задания должны быть в общем доступе. При этом, сейчас, если учитель «завалит» тест, его лишают категории.

«При получении категории она должна за тобой закрепляться и быть с тобой. Через 2-3 года ты захотел повысить свою категорию, ты идешь и повышаешь, не говоря об этом никому, спокойно без нервов заходишь, когда на портале есть место, и сдаешь. Не сдал хорошо, иди готовься дальше, сдал- молодец, пришел принес документ в школу и тебе повышают заработную плату и категорию. Может из-за этого у нас педагоги нервничают, и не могут сдать это тестирование», — говорит Наталья Дрейт, вице-президент казахстанской лиги экспертов образования.

Тем не менее, уверена специалист, педагогам, которые пользуются «шпорами», нет места в системе школьного образования. В минпросвещения уверены, тестирование выявляет слабые стороны педагогов, над которыми нужно поработать и позволяет учителям идти в ногу со временем.

«Не должно быть чтобы кто-то из учителей заносил шпаргалку, мне кажется это противоречит этике педагога. Знание предмета знание педагогики и психологии, знание методики преподавания, это одно из главных требований для учителя, поэтому мы раз в 5 лет проводим аттестацию педагогов«, — говорит Айман Дюсембаева, руководитель управления комитета среднего образования МП РК.

При этом, говорят в ведомстве, вопросы тестирования разрабатывают сами педагоги. Поэтому некорректных вопросов практически нет.