На территории нового пассажирского терминала аэропорта в городе Шымкент ведется благоустройство территории.

Аким города Мурат Айтенов ознакомился с ходом строительства нового объекта. Строительно-монтажные работы начались в марте. Подрядная компания — ТОО «ПМК-7К». Общая стоимость проекта — 874,5 млн тенге. Работы по благоустройству завершатся к концу года, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

На сегодняшний день завершен ряд строительно-монтажных работ.

Уложено 90% крупнозернистого асфальта и 49% мелкозернистого асфальта, проложен кабель в траншее для системы видеонаблюдения, установлена кровля парковки.

Всего в строительстве задействовано 50 человек.

Аким города поручил завершить строительные работы в срок.