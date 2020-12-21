Аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомился с с учебным процессом государственного коммунального казенного предприятия «Дорожно-транспортный колледж».

Посетил лаборатории, мастерские и учебные аудитории, где находится оборудование, полученное в рамках проекта «Молодой специалист».

На сегодняшний день ГККП «Дорожно-транспортный колледж» готовит кадры по 8 специальностям.

В настоящее время здесь обучается 1 646 учащихся. Количество преподавателей — 125. Дуальным обучением охвачены 175 студентов по 6 специальностям. Для этого с 13 предприятиями подписаны договоры, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

По словам руководителя городского управления образования Жанат Тажиевой, в Шымкенте в 31 учреждении технического и профессионального образования обучается 27 046 студентов. 11 412 студентов по госзаказу, 1 150 студентов охвачены дуальным обучением.

Мурат Айтенов встретился с руководителями организаций технического и профессионального образования города и обсудил актуальные вопросы образовательной сферы.

Кроме того, в образовательном учреждении аким города М.Айтенов, первый заместитель акима города Ш.Мукан, руководитель городского управления образования Ж.Тажиева встретились с активной молодежью города. На встрече молодежь получила ответы на все свои интересующие вопросы.