Родные мужчины, тело которого обнаружили после погони за ним полицейских, требуют тщательного расследования.

Сотрудники службы собственной безопасности департамента полиции Туркестанской области проводят проверку по заявлению о смерти мужчины, которого накануне обнаружения тела преследовали полицейские. Погоня попала на видео, сообщает Sputnik.

Видеоролик, на котором запечатлено преследование, появился в социальных сетях 5 декабря.

Автор видео отмечает в описании, что события происходили 23 ноября.

«На следующий день, 24 ноября 2020 года, в 10:00 утра было найдено тело мужчины — именно там, куда он убежал от сотрудников правоохранительных органов. Прошло 12 дней, но в РОВД Тюлькубасского района Туркестанской области не дают никакого ответа, никаких действий не предпринимают. Результатов экспертизы нет», — пишет автор поста.

Также в сообщении указывается, что на момент обнаружения тела на нем были зафиксированы такие травмы, как: перелом левой ключицы, ребер с левой стороны и левой ноги.

В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что разбираются в произошедшем.

«По фактам, попавшим на видео, поясняем, что 23 ноября 2020 года сотрудниками Тюлькубасского районного отдела полиции проводились отработки в рамках ОПМ «Правопорядок». На одной из улиц поселка Рыскулова полицейские заметили двух мужчин в нетрезвом состоянии. На законные требования полицейских предъявить документы мужчины попытались сбежать. Одного из них полицейские задержали и доставили в РОП. В отношении него составили административный протокол, а второй скрылся в неизвестном направлении», — сообщили в пресс-службе регионального полицейского ведомства.

Там также отметили, что утром 24 ноября, когда сообщение об обнаружении тела поступило на телефон дежурной части, на место была направлена следственно-оперативная группа.

«При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Данный факт зарегистрировали в Тюлькубасском РОП. Проводится проверка с целью установления причины смерти мужчины, назначены экспертизы», — уточнили в департаменте полиции Туркестанской области.

Там же отметили, что процессуальное решение будет принято после того, как результаты экспертиз поступят в распоряжение следователей.