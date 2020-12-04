В Шымкенте 88% из 165 услуг доступны в электронном формате. К концу этого года этот показатель достигнет 95%.

О реализации Послания Главы государства в Шымкенте рассказал аким города Мурат Айтенов на брифинге в Нур-Султане.

— Для обеспечения прозрачности бюджетного планирования с 2021 года акиматы 4 районов города внедрили проект «Бюджет народного участия». Любой житель города имеет возможность зайти на веб-портал «электронного правительства», оставить свои предложения и получить обратную связь, — отметил М. Айтенов.

Он также сообщил, что в следующем году в рамках государственно-частного партнерства, на 200 крупных улицах и на 120 перекрестках, планируется установить камеры «Сергек».