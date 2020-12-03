Стоимость годового пользования казахстанским участком дороги для местных жителей составит 1 тысячу тенге, передает Otyrar.KZ.

В Сарыагашском и Казыгуртском районах Туркестанской области прошли общественные слушания по дальнейшему развитию инфраструктуры на дороге Шымкент-Ташкент (граница Узбекистана). Совсем недавно завершилась реконструкция казахстанского участка этой скоростной автодороги.

Четырехполосная трасса стала бетонной и получила категорию І «Б». По своим характеристикам она похожа на дорогу Нур-Султан-Темиртау. Бетонку Шымкент-Ташкент (граница Узбекистана) также планируют сделать платной, как для грузового коммерческого транспорта, так и для частных легковых автомобилей.

Представители НК «КазАвтоЖол» рассказали, что на данном участке дороги в тестовом режиме заработали 3 арки видеоконтроля, а также центр по работе с клиентами. Здесь предусматривается открытая система приема платежей по предоплате или методом оплаты фактической задолженности, без шлагбаумов. Это сделано для того, чтобы на дороге не создавались очереди и заторы.

Введение платности на дороге Шымкент-Ташкент (граница Узбекистана) и оправдано такими целями, как безопасность и комфорт.

Оформить «проездной» можно будет на пунктах взимания платы. Для этого необходимо предоставить операторам удостоверение личности и написать заявление.

Кроме того, для определённых категорий водителей и транспорта будут действовать льготы. При этом, «КазАвтоЖол» планирует несколько увеличить их список. Сейчас нацкомпания занята внесением соответствующих изменений в законодательство.