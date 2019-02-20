До конца следующего года специальные пункты оплаты установят еще на 13 участках. Планируется, что это принесет в бюджет около 30 миллиардов тенге, сообщает телеканал «КТК».

— Ожидается экономический эффект: ежегодные сборы с 3 участков дорог — 4 миллиарда тенге, сборы с 16 участков – 30 миллиардов тенге в год. Также до конца года планируется запуск еще 11 специальных автоматизированных измерительных средств. К 2021 году их общее количество планируется довести до 46, — говорит министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

Общая протяженность платных дорог, таким образом, составит в республике больше 6 тысяч километров. Раскошелиться придется водителям, которые ездят в том числе по трассам Астана — Павлодар, Актау — Бейнеу и Кызылорда — Шымкент.

Ну а пока в Казахстане плату взимают за проезд только по трем участкам. Это Алматы — Хоргос, Астана — Темиртау и Алматы — Капчагай. Ожидается, что там стоимость не изменится. То есть один тенге за один километр пути.