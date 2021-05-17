В рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2020-2025 годы предусмотрено внедрение платности на 11 тыс. километрах дорог республиканского значения.

С июня в промышленную эксплуатацию вводятся 18 платных участков общей протяжённостью 5,8 тыс. км.

Это участки: Шымкент- гр. Узбекистана, Уральск-гр.РФ (Саратов), Уральск-гр.РФ (Самара), гр.РФ (Оренбург)-Актобе, Щучинск-Петропавловск, Шымкент-Кызылорда, Шымкент-Тараз, Тараз-Кайнар, Капшагай-Талдыкорган, Карабутак-Кызылорда, Ақтобе-Уральск, Атырау- Бейнеу- гр.Узбекистана, Актау-Бейнеу, Костанай-гр.РФ (Троицк), Нур-Султан-Костанай, Павлодар-гр.РФ (Омск), Нур-Султан-Павлодар, Павлодар-Семей-Калбатау.

Какой вид транспортных средств будет оплачивать за проезд зависит от технической категории автодороги.

К примеру, если автодорога І-технической категории, то оплачивать будут все транспортные средства, если дорога ІІ-ІІІ технической категории, то оплачивать будут только грузовые автомобили.

Стоит отметить, что с момента ввода первых платных участков ставки платы за проезд не менялись и не повышались, несмотря на различные внешние факторы. А ставки платы за проезд по новым участкам на данный момент находятся на рассмотрении Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Обращаем внимание на то, что во время тестовой эксплуатации плата за проезд не взимается.

Следуя планам реализации программы, Обществом, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан принято решение о внедрении «открытой» системы взимания платы.

Данная системы подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования.

Для того что бы оплачивать за проезд по таким дорогам, предусмотрено множество вариантов пополнения счета на государственный номер автотранспорта, также предусматривается клейка специальных меток (RFID метки), сигнал с которых будет считываться на контрольных арках, и с которых будет списан баланс в счёт оплаты за проезд.

Новые дороги обеспечат безопасность и высокий уровень комфорта для водителей и пассажиров, снизят уровень аварийности и будут способствовать активному развитию дорожной инфраструктуры, придорожного сервиса и круглосуточного сервиса на участках.

Стоит отметить, что платность вводится на участках после завершения работ по реконструкции. Основываясь на показателях по уровню ДТП до и после проведения реконструкции на автодорогах, предполагается значительно снизить количество ДТП.

На трассе «Актобе-Уральск-граница с Россией» количество ДТП после реконструкции сократилось на 25%, на дороге «Нур-Султан-Павлодар» общее количество аварий упало на 46%, на участке «Кызылорда-Шымкент-Тараз» дорожно-транспортные происшествия снизились на 43%, на трассе «Павлодар-Семей-Калбатау» ДТП уменьшились на 62%.

Новые платные дороги сконструированы с приоритетом на безопасность для всех участников движения. Поэтому с их вводом планируется максимально сократить аварийность на автодорогах республиканского значения.