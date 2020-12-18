Год идет к финишу – потихоньку подбиваем итоги. У большинства из нас они будут весьма и весьма скромными.

Объяснение здесь общее – пандемия, карантин, спад экономики, снижение деловой активности, минимум контактов, связей, возможностей путешествовать и так далее. И все же, не будем ныть. Живы? И на том спасибо!

Один из главных выводов этого года – самое дорогое, точнее – бесценное для человека – все-таки это его семья, близкие, дети. Карантины рано или поздно закончатся, работающие «на удаленке» выйдут на работу, экономика, даст бог, вернется к прежнему уровню. А семья, как была пристанью, надежным тылом, так она ими и останется.

С этим поднадоевшим карантином нас может примирить только появившаяся возможность быть как можно дольше с детьми, внуками. Да, они зачастую мешаются под ногами, требуют много вашего внимания, отвлекают от той же «удаленной» работы, занимают компьютеры, ноутбуки, без конца просят ваши смартфоны, загоняют туда свои игры и прочее. Самое энергозатратное в плане человеческих эмоций в этом карантине – это дистанционная учеба школьников, студентов. Ведь вам поневоле приходится примерять на себя хлопотную роль домашнего учителя, репетитора, ментора.

Многие люди за время карантина вместе с детьми вспомнили азы математики, подтянули казахский, русский, английский языки. Я уже не говорю про астрономию, биологию, анатомию. Сколько воспоминаний мам и пап, дедушек и бабушек на тему «А вот в нашей школе нам так преподавали географию (литературу, алгебру и т.д.)…» всколыхнули эти уроки. «Продукты» советской образовательной системы делились и делятся с учениками XXI века своими хоть и позабытыми, но все же неплохими познаниями.

И в ходе этого «учебного» общения невольно прикидываешь, чего сможет добиться в жизни твой ребенок. Его нынешние успехи или неудачи в учебе уже дают на то красноречивые подсказки.

Присматривайтесь к своим детям получше. В меру возможностей деликатно корректируйте их шаги. Дороже и роднее вас им все равно никого не встретить. Не расстраивайтесь, если вдруг осознаете, что вашему ребенку никогда не стать Гением, в лучшем случае он будет просто одаренным. А, может, он станет просто заурядным исполнителем. Таких большинство в этом мире.

…Всякий раз, когда мне попадаются заповеди польского педагога Януша Корчака, мне хочется поделиться, а кому-то просто напомнить их содержание современным родителям. Этот великий польский педагог, который не бросил детей в самый последний, страшный час их жизни, имел право на эти заповеди.

Итак, вспоминаем Корчака:

«1. Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не тобой, а собой.

2. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот – третьему, и это необратимый закон благодарности.

3. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то и взойдет.

4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будь уверен – ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку у него нет опыта.

5. Не унижай!

6. Не забывай, что самые важные встречи человека – его встречи с детьми. Обращай больше внимания на них – мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке.

7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка, просто помни: для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все возможное.

8. Ребенок – это не тиран, который завладевает всей твоей жизнью, не только плод от плоти и крови. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала тебе на хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, данная на хранение.

9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы делали твоему.

10. Люби своего ребенка любым – неталантливым, неудачливым, взрослым. Общаясь с ним – радуйся, потому что ребенок – это праздник, который пока с тобой».

Кто не знал, напомню, Януш Корчак принял смерть в газовой камере во время Второй мировой войны, вместе с 200 детьми, которые воспитывались в его Доме Сирот в Варшаве. Он зашел в камеру вместе с ними, чтобы им было не так страшно… И, заметьте, у него самого был шанс спастись…

Есть еще один совет, он от безымянного психолога: при контакте с ребенком оставайтесь на уровне его глаз, прикасайтесь к телу. В конце сложного разговора обязательно скажите: «Я с тобой».

Им, нашим детям, тоже непросто. Они боятся нас разочаровать. Стараются самоутвердиться. Надо помочь им. Объяснить им самые важные истины.

Вспоминаю случай из начала 90-х годов, о котором я узнала от знакомых. Группу подростков-детдомовцев поймали на серьезном правонарушении – грабеже. Для разбирательства поместили в изолятор. Пожилой милиционер, на чье ночное дежурство выпал привод в отделение этой группы хулиганов, разогревая подросткам чай, по-отечески стал говорить им: «Ээээх, ребятки, куда же вы влипли! Разве можно так поступать? Человека ограбили, чужое – не ваше, забрали у него. Себе жизни покалечили. Теперь вас на учет поставят, в колонию загремите… Надо уважать чужой труд, имущество, не ваше – не смейте трогать. Подрастете, немного осталось, заработаете сами!» Так за кружками чая с сушками шел меж ними длинный разговор «за жизнь». Закончилось эта душещипательная беседа словами старшего из подростков: «А нам про это никто ничего подобного не рассказывал!»

С детьми надо беседовать, учить, наставлять, мотивировать. И про человеческие пороки, и про самую мощную силу – веру, доброту, милосердие. Рассказывать им случаи из жизни, притчи какие-то. Про друзей и врагов. Про честь и бесчестие. Про любовь, патриотизм, про Родину, предков. Про образование и труд и те возможности, которые они дают.

Как выясняется, если мы им не расскажем об этом, найдутся в подворотне другие «учителя». А вот нам и им этого как раз не надо.

Поистине, когда чего-то добиваются твои дети – это куда важнее собственных достижений. Вы с этим согласны?

Фарида ШАРАФУТДИНОВА