Некоторые государственные правовые акты накладывают ограничения на право владения земельным участком.

В частности, это касается санитарно-защитной полосы (СЗП) вдоль коммунальных коммуникаций, например, трубопроводов. Поэтому, в пределах СЗП запрещено строительство, невзирая на форму собственности участка.

«В случае выявления подобных фактов мы обращаемся в судебные инстанции и требуем сноса, либо переноса строения. Эти требования законны, и поэтому гражданам, нарушившим закон, приходится сносить либо все здание, либо его часть», – сообщил начальник юридического отдела ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Кенес Алибаев.

На сегодня выявлено порядка 1900 нарушений в этой сфере. Более 600 из них уже устранено добровольно либо в принудительном порядке. Около 80 материалов находится на исполнении и еще 300 в производстве. Отметим, что владельцы участков, которые возвели здания в СЗП, могут урегулировать проблему в досудебном порядке.

«Совет простой – перед началом строительства лучше подстраховаться и проверить участок на наличие коммунальных коммуникаций», — рекомендовал К.Алибаев.

К сожалению, некоторые землевладельцы, не умышленно или же зная о запрете, возводят в санитарно-защитной полосе строения, не смотря на то, что эти здания находятся в зоне повышенного риска. В случае аварии последствия могут быть катастрофичными, чреватыми угрозами для жизни и здоровья людей.