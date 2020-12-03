Главный государственный санитарный врач города Шымкент Абдиманап Тулебаев подписал новое постановление.

Карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент продлены с 00:00 часов 7 декабря 2020 года до 00:00 часов 21 декабря 2020 года.

В постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент №42 от 06.11.2020 года внести следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 3.7. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.7. ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, спорт-бары, бары, столовые, кофейни и кулинарии), в том числе расположенных в торгово — развлекательных центрах (в отдельных помещениях) с размещением обеденных столов до 50 посадочных мест. На объектах общественного питания заготовка продукции и уборочно-дезинфекционные мероприятия проводятся в обычном режиме.

Запрещено проводить торжественные, памятные мероприятия (корпоративы, банкеты, той, поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, беташар и другое), запрет на работу фудкортов, банкетных залов и использование кальянов на объектах общепита;

2) подпункт 3.12. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.12. запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных мероприятий и массовых новогодних мероприятий (в том числе организация утренников, гуляний), форумов, конференций, семинаров и мероприятий, связанных с массовым скоплением людей, в том числе на дому, за исключением проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главным санитарным врачом соответствующей территории и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57 с одновременным скоплением не более 100 человек»;

3) подпункт 3.25. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.25.организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков), торговых сетей при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв. метров на одного посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часа, с приостановлением деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков) в воскресенье и в праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан»;

4) подпункт 3.26. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.26. запрет на работу цирка, деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор, ледовых площадок, батутов и фудкортов при торгово-развлекательных комплексах, центрах, торговых домах.

Разрешена работа кинотеатров (заполняемость не более 30%, с регистрацией на портале «ІnfoКazakhstan.kz», с соблюдением масочного режима, социальной дистанции между посетителями, шахматной рассадки (через 2 кресла) и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №57) с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часов, с приостановлением деятельности в воскресенье и в праздничные дни, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан. Кинотеатры на открытом воздухе работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции».