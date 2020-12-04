Аким города Шымкент Мурат Айтенов на брифинге в СЦК подробно рассказал о том, как будут решаться вопросы газоснабжения Шымкента.

«В Шымкенте строят АГРС, два магистральных и четыре локальных газопровода. Чтобы решить проблему газоснабжения в городе начали строить новую, мощную газораспределительную станцию. Изначально, планировали закончить её в 2021 году. Но строители обещают, запустить объект уже в декабре этого года. Объект уже закончен на 95 процентов. АГРС полностью решит проблему дефицита природного газа в мегаполисе.

К 2021 году присоединенные и удаленные населенные пункты Шымкента будут полностью обеспечены питьевой водой. Для этого сейчас ведется строительство пяти магистральных и локальных водопроводов в 16 населенных пунктах. Также в городе строят три магистральных и локальных канализационных системы для девяти населенных пунктов, три электроподстанций и 15 подсистем к населенным пунктам», — ответил на вопрос журналистов аким города.