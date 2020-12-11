Сегодня перед судом предстал самый младший из признанных причастным к уголовному делу об «убийстве шлакоблоком».

15-летний подозреваемый в убийстве студента Абзала Уткурова рассказал судье о том, что конфликт между ребятами начался намного раньше того рокового дня. Первый конфликт произошел еще 17 мая. Вторая драка произошла 22 мая.

«Сначала мы просто разговаривали, а потом началась драка. В этот момент Нуржан сказал, что он ударил Абзала Уткурова. Но не сказал чем ударил, куда ударил. Потом полицейские пришли и мы убежали домой. Дома я маме сказал, что мы подрались и пошел спать», — говорит подозреваемый.

Напомним, в мае этого года в жилом массиве Маятас произошла драка между студентами, в результате которой сильно пострадал 17-летний парень. Спустя несколько дней Абзал Уткуров скончался в реанимации не приходя в сознание. Пятеро молодых людей были признаны подозреваемыми в этом деле.

-Вы написали в протоколе, что Ибраев Нуржан подошел к лежащему на земле Уткурову Абзалбеку, поднял с земли большой шлакоблок до груди и бросил ему на голову. Это вы так сказали? Или же следователь от себя так написал? — спрашивает адвокат.

— Да это так, — говорит подозреваемый.

Анастасия Новикова