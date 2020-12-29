Шымкентские санврачи предупреждают граждан об опасности ботулизма, которая вырастает в разы в период праздников.

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, при котором поражается нервная система. Бактерии ботулизма начинают размножаться в среде, лишенной кислорода, например, в герметичных консервных банках. По этой причине первыми в группе риска оказываются домашние заготовки. Причем на их вкус, цвет и внешний вид токсин не влияет. Первые признаки ботулизма похожи на обычное пищевое отравление — сухость во рту, мышечная слабость, нарушение зрения.

При обнаружении симптомов болезни специалисты советуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением. Вылечить ботулизм можно, но важно своевременно обратиться в больницу.

«Из года в год регистрируется по несколько случаев, в этом году было три факта, семеро пострадавших. Но смертельных исходов не было. В основном заболевшие люди принимали в пищу консервированные продукты домашнего приготовления. Поэтому мы предупреждаем: будьте осторожными в этом отношении», — говорит Жумабек ЕРЖАНОВ, заместитель руководителя департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг г.Шымкента.