Как делать консервы на зиму без риска заболеть ботулизмом?

Август — самый разгар заготовок на зиму.

Казахстанцы уже закупаются ягодами, фруктами и овощами, чтобы сделать варенья и соленья. Санврачи говорят, консервация должна проводиться по всем правилам иначе можно заработать ботулизм.

Это тяжелая пищевая токсиноинфекция, возникающая от действия ботулотоксина. Он поражает нервную систему и может привести к летальному исходу. Ботулизм возникает из-за употребления неправильно приготовленных продуктов домашнего консервирования: маринованных грибов, огурцов и баклажанов, овощных салатов, мясных и рыбных консервов. В прошлом году в Шымкенте зарегистрировали 1 случай заболевания ботулизмом, пациенту повезло, ему вовремя оказали медицинскую помощь и он выздоровел.

«Причиной в прошлом году, когда у нас был случай ботулизма, это было употребление консервов домашнего производства. Возбудитель ботулизма развивается в анаэробном пространстве без кислорода и выделяет ботулотоксин. Причиной заболевания является токсикоинфекция в результате действия ботулотоксина. При этом цвет и вид блюда остается неизменными», — говорит Алдаркул Ахметов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента.

В этом году случаев заболеваемости пока еще не было.

Санврачи говорят, перед консервацией овощи нужно тщательно промыть под проточной водой, соблюдать весь режим стерилизации тары, предназначенной для консервирования.

Также необходимо соблюдать режим консервирования, обязательно применять уксус или лимонную кислоту.

Не употребляйте в пищу консервы из банок со вздутыми крышками, с неприятным запахом и цветом.

Не покупайте консервированные салаты, грибы, огурцы, копченную рыбу, окорок домашнего приготовления с рук, на стихийных рынках.

Главными симптомами ботулизма являются нечеткость видения предметов, двоение в глазах, опущение век «птоз», сухость рта, затрудненность при глотании и нарушение дыхания. При появлении этих симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.