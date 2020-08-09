Многие из нас делают заготовки на зиму, но не все понимают по какой тонкой грани они ходят.

Чтобы не стать жертвой страшного заболевания важно соблюдать правила консервации. Мы выделили основные девять.

* Не рекомендуется консервировать грибы, мясо, рыбу и зелень, если вы новичок в создании домашних заготовок.

* Для консервации всегда используйте только свежие овощи и фрукты. Да-да, если даже вы обрезали подгнивший бочок у яблока или помидорки. Такие плоды при консервации могут стать опасными.

* Перед консервацией важно хорошенько помыть продукты несколько раз и обязательно в проточной воде. Если на поверхности овоща и фрукта есть стойкое загрязнение, потрите его щеткой.

* Обязательно тщательно стерилизуйте банки и крышки, подвергайте их долгой тепловой обработке.

* Если решили засолить грибы, то не маринуйте их в герметично закрытых банках.

* Соблюдайте правила хранения своих летних заготовок. Домашним маринадом не место в кухонном столе или ином месте, где комнатная температура.

* Перед употреблением заготовки, не важно овощной или белковой, тщательно осмотрите банку. Если крышка даже слегка вздулась, то отправляйте содержимое в мусор или унитаз. Жалко, конечно, но жизнь дороже! Ведь на вкус наличие токсина, который вызывает ботулизм вы не определяете, такой вот он коварный враг.

* Никогда не покупайте домашние заготовки на рынке или с рук у бабушек. Вы не можете гарантировать, что продавец сделал всё как надо.

* Если вы угощаете своими заготовками ребёнка, то никогда не давайте ему в сыром виде. Содержимое открытой банки необходимо термически обработать не менее 20 минут. Дело в в том, что ботулизм особенно опасен для детского организма. Даже незначительное количество ботулотоксина может стать фатальным.

Источник: 7mednews.ru