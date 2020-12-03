Литературный онлайн-конкурс среди осужденных проводится в учреждениях УИС.⠀

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Комитетом уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан при экспертной поддержке Международной тюремной реформы в Центральной Азии (PRI) и проекта «VNIMANIYE.KZ» проводится литературный онлайн-конкурс среди осужденных, отбывающих наказание в учреждениях УИС, на темы: «Раскаяние», «Письмо в будущее», «Счастливый день в моей жизни».⠀

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Всего для участия в конкурсе было представлено 519 работ, написанные 490 осужденными, из 73 учреждений со всех регионов Республики, на казахском и русском языках», — отметила начальник управления воспитательной и социально-психологической работы среди осужденных подполковник юстиции Бибигуль Мунайтпасова.⠀

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Поддержание и развитие творчества в стенах учреждений уголовно-исполнительной системы является важным аспектом в ресоциализации, развитии и воспитании социально-здоровых людей в лице осужденных.⠀

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По словам подполковника юстиции Бибигуль Мунайтпасовой, все произведения участников имеют свой характер и индивидуальный стиль написания. ⠀

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Оценивать работы конкурсантов будет компетентное жюри, в состав которого входят политологи, социологи, видные деятели искусств и т.д.⠀

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Подведение итогов конкурса планируется озвучить ко Дню Независимости Республики Казахстан.