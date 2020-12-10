Государственная корпорация «Правительство для граждан» расширяет спектр сервисов, позволяющих получать государственные услуги легко и быстро.

На этот раз Правительство для граждан предусмотрело потребности казахстанского бизнеса и запустило сервис под названием «Персональный менеджер». В рамках данного проекта юридические лица могут получать госуслуги без посещения центров обслуживания населения, персональный менеджер выедет к ним в офис и сделает все сам, предоставив организации лишь конечный результат.

Для получения услуг персонального менеджера между госкорпорацией и юридическим лицом заключается договор на оказание услуг по утвержденному прейскуранту цен. Воспользоваться сервисом персонального менеджера могут представители крупного бизнеса, банков второго уровня, строительных компаний и т.д.

«Персональный менеджер — это специалист, в обязанности которого входит индивидуальное обслуживание клиента, поиск наиболее эффективных инструментов, выгодных и стратегически правильных путей решения задач клиента. Он обеспечивает правильный тайм-менеджмент, чтобы компания затрачивала меньше времени на получение госуслуг. Также внедрение сервиса «Персональный менеджер» снизит нагрузку на ЦОНы и увеличит время, уделяемое сотрудниками госкорпорации на обслуживание физических лиц», — рассказала председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева.

Стоит отметить, что это не первый сервис, позволяющий гражданам экономить свое время на получение государственных услуг, не посещая ЦОНы. С октября текущего года автолюбители, перерегистрировавшие авто онлайн на портале egov.kz, могут заказать автономерные знаки и техпаспорта с доставкой на дом. Для этого достаточно указать необходимые данные, адрес проживания и оплатить услугу. После чего сотрудник госкорпорации доставит госномер и готовое свидетельство по указанному адресу.

К слову, в следующем году планируется запустить доставку на дом таких документов, как паспорта, удостоверения личности и свидетельства о рождении.