Министр экологии Казахстана предложил меры по недопущению дефицита воды в стране

Сегодня на заседании Правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев проинформировал об итогах вегетационного периода 2020 года. По его словам, несмотря на ряд сложностей, поливной сезон прошел стабильно.

«В последние три года Казахстан находится в цикле маловодья. Суммарный речной сток в 2019 году составил 83 км3. Это на 20% меньше среднемноголетнего показателя. Необходимо отметить, что 97% водозабора от всего республиканского объема приходится на четыре южные области. Фактический водозабор в 2020 году по республике составил 13,3 км3. Что по сравнению с 2019 годом 1 км3 больше. Вегетационный период в этом году прошел стабильно, но напряженно», — отметил Магзум Мирзагалиев в ходе заседания Правительства.

Озвучивая итоги вегетационного периода в разрезе регионов, министр проинформировал о том, что в Алматинской области снежный покров составил на 35% меньше, чем в прошлом году.

«Сток реки Иле уменьшился в два-три раза. А площадь орошаемых земель увеличилась на 11% по сравнению с 2019 годом. Несмотря на вышеперечисленные факторы, можно сказать, что в целом вегетация прошла успешно. Подача воды на рисовые поля составила 10% от общего водозабора области, или 350 млн м3 в год. В связи с этим, считаем необходимым сократить посевы риса», — подчеркнул министр.

В Жамбылской области в 2020 году объем воды был ниже среднемноголетних данных на 15-20%. Несмотря на возникшие трудности, вегетационный период в области прошел стабильно. В Туркестанской области приток реки Сырдарьи в 2020 году был ниже на 15% и объем Токтогульского водохранилища (Кыргызстан), которое является основным ресурсом реки Сырдарья, был меньше на 2 млрд м3 воды, чем в 2019 году. Несмотря на это, фактов недостаточной подачи поливной воды не зафиксировано. Кызылординская область использовала 43% водопроводной воды в целом по республике.

«В целом в области наблюдалась сложная водохозяйственная обстановка. При этом хочу отметить, что площадь посевов риса составила 90 тыс.га. Тогда как, согласно Программе развития АПК, площадь посевов не должна превышать 75 тыс.га», — сказал министр.

Отметим, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил до 2030 года довести площадь орошаемых земель до 3 млн га.

«Согласно нашим расчетам при сохранении текущей тенденции водопотребления, 13,3 км3 на 1,5 млн га, прогнозируемый дефицит к 2030 году составит 11,7 км3. В этой связи, уже сегодня необходимы меры по сокращению водопотребления», — подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

Для этого, по его словам, с целью недопущения дефицита воды, во-первых, необходимо уменьшить посевы риса на 29 тыс.га (в Кызылординской области – на 15 тыс.га, Алматинской — 10 тыс.га и Туркестанской области – на 4 тыс.га). Это позволит сэкономить 1 км3 воды. Во вторых, нужно продолжить внедрение водосберегающих технологий полива на площади не менее 750 тыс. га. Это даст возможность сэкономить в среднем до 30% воды. В третьих, за счет реконструкции оросительных сетей, протяженностью 6 тыс.км и масштабного внедрения цифровизации на 119 основных магистральных каналах будет сэкономлено 2 км3 воды в год. На эти нужды в ближайшие 5 лет будет направлено 192 млрд тенге из республиканского бюджета и международных финансовых организаций. В четвертых, в течении 10 лет будут построены 39 новых водохранилищ для аккумулирования воды в объеме 3,6 км3, будет обеспечено источником воды 394 тыс.га новых орошаемых земель.