Министр экологии Казахстана предложил меры по недопущению дефицита воды в стране
Сегодня на заседании Правительства министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев проинформировал об итогах вегетационного периода 2020 года. По его словам, несмотря на ряд сложностей, поливной сезон прошел стабильно.
«В последние три года Казахстан находится в цикле маловодья. Суммарный речной сток в 2019 году составил 83 км3. Это на 20% меньше среднемноголетнего показателя. Необходимо отметить, что 97% водозабора от всего республиканского объема приходится на четыре южные области. Фактический водозабор в 2020 году по республике составил 13,3 км3. Что по сравнению с 2019 годом 1 км3 больше. Вегетационный период в этом году прошел стабильно, но напряженно», — отметил Магзум Мирзагалиев в ходе заседания Правительства.
Озвучивая итоги вегетационного периода в разрезе регионов, министр проинформировал о том, что в Алматинской области снежный покров составил на 35% меньше, чем в прошлом году.
«Сток реки Иле уменьшился в два-три раза. А площадь орошаемых земель увеличилась на 11% по сравнению с 2019 годом. Несмотря на вышеперечисленные факторы, можно сказать, что в целом вегетация прошла успешно. Подача воды на рисовые поля составила 10% от общего водозабора области, или 350 млн м3 в год. В связи с этим, считаем необходимым сократить посевы риса», — подчеркнул министр.
В Жамбылской области в 2020 году объем воды был ниже среднемноголетних данных на 15-20%. Несмотря на возникшие трудности, вегетационный период в области прошел стабильно. В Туркестанской области приток реки Сырдарьи в 2020 году был ниже на 15% и объем Токтогульского водохранилища (Кыргызстан), которое является основным ресурсом реки Сырдарья, был меньше на 2 млрд м3 воды, чем в 2019 году. Несмотря на это, фактов недостаточной подачи поливной воды не зафиксировано. Кызылординская область использовала 43% водопроводной воды в целом по
республике.
«В целом в области наблюдалась сложная водохозяйственная обстановка. При этом хочу отметить, что площадь посевов риса составила 90 тыс.га. Тогда как, согласно Программе развития АПК, площадь посевов не должна превышать 75 тыс.га», — сказал министр.
Отметим, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил до 2030 года довести площадь орошаемых земель до 3 млн га.
«Согласно нашим расчетам при сохранении текущей тенденции водопотребления, 13,3 км3 на 1,5 млн га, прогнозируемый дефицит к 2030 году составит 11,7 км3. В этой связи, уже сегодня необходимы меры по сокращению водопотребления», — подчеркнул Магзум Мирзагалиев.
Для этого, по его словам, с целью недопущения дефицита воды, во-первых, необходимо уменьшить посевы риса на 29 тыс.га (в Кызылординской области – на 15 тыс.га, Алматинской — 10 тыс.га и Туркестанской области – на 4 тыс.га).
Это позволит сэкономить 1 км3 воды. Во вторых, нужно продолжить внедрение водосберегающих технологий полива на площади не менее 750 тыс. га. Это даст возможность сэкономить в среднем до 30% воды. В третьих, за счет реконструкции оросительных сетей, протяженностью 6 тыс.км и масштабного внедрения цифровизации на 119 основных магистральных каналах будет сэкономлено 2 км3 воды в год. На эти нужды в ближайшие 5 лет будет направлено 192 млрд тенге из республиканского бюджета и международных финансовых организаций. В четвертых, в течении 10 лет будут построены 39 новых водохранилищ для аккумулирования воды в объеме 3,6 км3, будет обеспечено источником воды 394 тыс.га новых орошаемых земель.
«Успешная реализация вышеуказанных мер позволит дополнительно аккумулировать порядка 8,8 км3 воды. Необходимо поэтапно снижать площади посевов влаголюбивых культур (рис и хлопок). Будет продолжено строительство новых водохранилищ и проектов по улучшению технического состояния каналов. Увеличение площади
орошаемых земель невозможно без внедрения водосберегающих технологий полива.
В целях рационального и экономного использования поливной воды до 2025 года необходимо провести массовую цифровизацию на 119 основных каналах. Принимая во внимание зависимость от трансграничных источников в южных регионах, новые орошаемые земли должны в первую очередь вводиться на водообеспеченных восточных и северных регионах», — резюмировал министр.