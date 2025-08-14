Власти усиливают меры по водоснабжению Шардары

В Шардаринском районе продолжаются работы по обеспечению населения питьевой водой. Проблемы, возникшие на главном гидроузле, были оперативно устранены.

Ситуация находится под контролем, создан оперативный штаб. Сегодня водные объекты региона проинспектировал аким области Нуралхан Кушеров. Среди них — главный гидроузел города, Кызылкумский магистральный канал и водосброс «Арнасай», расположенные на Шардаринском водохранилище.

Цель визита — проверка работы водных систем и поиск решений для устранения дефицита воды. Глава региона поручил профильным службам действовать без задержек и держать ситуацию под полным контролем.

Главный гидроузел, построенный в 1983 году, ежедневно обслуживает более шести тысяч абонентов. Он расположен на площади 4,2 гектара и работает круглосуточно. Мощность объекта — 9 тысяч кубометров воды в сутки. Вся поступающая вода проходит очистку и поступает к потребителям. Управляет гидроузлом государственное коммунальное предприятие «Шардара сервис».

Для стабилизации водоснабжения установлен дополнительный насос, проложена новая полиэтиленовая труба диаметром 200 мм. Организована подвозная доставка воды: в регион направлены 10 водовозов и 28 резервуаров. Также установлены понтоны и насосные станции.

В ходе визита глава региона ознакомился со строительством проекта «Шардаринский групповой водопровод» на участке подземного водного фонда «Тама-Тастанбек», расположенного примерно в 40 км от районного центра. Объект предназначен для обеспечения города Шардары качественной питьевой водой. Ответственным специалистам и представителям подрядных организаций даны поручения по контролю качества строительства.

В рамках проекта уже построено 13 километров водопроводных сетей из запланированных 39. Установлены 26 водорегулирующих камер, две трубы диаметром 500 мм и два резервуара объемом по 3600 кубометров. Запущены 8 артезианских скважин. После завершения работ система сможет обеспечивать питьевой водой до 32 тысяч жителей. Стоимость проекта — 4,5 млрд тенге.

Ранее, в 2008–2009 годах, на подземном участке «Шардара-Байыркум» были проведены повторные разведочные работы, подтвердившие наличие запасов воды. По словам специалистов, завершение строительства позволит полностью решить проблему водоснабжения не только в Шардаре, но и в 22 прилегающих населённых пунктах.