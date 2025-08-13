Шардара впервые осталась без питьевой воды из-за падения уровня водохранилища

6 августа город Шардара в Туркестанской области остался без питьевой воды. По данным областного акимата, уровень воды в Шардаринском водохранилище резко упал ниже отметки, с которой можно подавать воду в город. Впервые в истории Шардары произошло подобное.

О дефиците воды местные власти знали заранее — подготовка к возможной остановке подачи началась за месяц. Когда вода всё-таки перестала поступать, в городе создали штаб.

Уже на следующий день, 7 августа, насосами подали воду из водохранилища в 85 многоэтажек и районную больницу. Остальные жители получали воду из автоцистерн и бочек.

В начале вегетационного периода в Шардаринском водохранилище было почти 4,9 миллиарда кубометров воды — 95% объёма. Ещё 1,5 миллиарда находилось в Коксарайском контррегуляторе. Эти запасы направляли по каналам Достык и Кызылкум, а также в русло Сырдарьи. Воду получали хозяйства не только Туркестанской, но и Кызылординской области. Сейчас в водохранилище осталось всего 226 миллионов кубометров.

«Компания “Шардара Сервис” получает воду из водохранилища строго по норме — около 5115 кубометров в день. Это объём, рассчитанный на год, чтобы обеспечить город питьевой водой. Сейчас компания забирает воду в полном объёме», — сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

В Министерстве напоминают: приоритет Шардаринского водохранилища — орошение сельхозугодий в Туркестанской и Кызылординской областях. Жаркая весна, лето без дождей и высокая потребность в поливной воде привели к усиленному режиму работы.

«Водохранилище продолжает подавать необходимый объём для завершения поливного сезона. Снижение уровня — временное. С сентября вода начнёт постепенно прибывать», — отмечают в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

Власти обещают, что с окончанием поливных работ Шардара вернётся к обычному водоснабжению.