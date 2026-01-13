Южный Казахстан на грани водного дефицита: эксперты бьют тревогу

Тревожные новости! Эксперты прогнозируют дефицит воды в южных регионах Казахстана. Еще в декабре на заседании правительства была озвучена эта проблема.

Проводится постоянный мониторинг уровня воды в Сырдарье, к сожалению, на данный момент прогнозы сбываются.

Наполнение водохранилищ южных регионов Казахстана меньше почти на 2 млрд кубометров, чем в 2025 году, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании правительства.

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов:

«По прогнозам экспертов, в предстоящий вегетационный период ожидается сокращение притока воды в бассейнах рек южного региона Казахстана. Текущее наполнение водохранилищ, расположенных в верхнем течении реки Сырдарья на территориях сопредельных государств, на 3,2 млрд кубометров ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Наполнение водохранилищ южных регионов меньше на 1,9 млрд кубометров, чем в прошлом году».

Одна из главных причин снижения уровня воды — климатические изменения. Они обусловлены снижением осенне-зимних осадков, сокращением ледникового стока и другими факторами. В министерстве намерены предпринять ряд конкретных шагов, для того, чтобы противостоять возможным проблемам.

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов:

«Эти факторы носят долгосрочный характер и требуют от нас системной адаптации. Министерством уже начата подготовка к поливному сезону 2026 года. Вместе с тем, министерство в феврале 2026 года подготовит уточненные лимиты водопользования по наиболее пессимистичному сценарию поступления воды, а министерство сельского хозяйства в марте 2026 года скорректирует структуру посевов».

В министерстве водных ресурсов и ирригации призвали аграриев переходить на выращивание менее влаголюбивых культур.