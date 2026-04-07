Фермеры Тюлькубасского района переходят на водосберегающие технологии

Редактор Юлия Машковская
17
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

С каждым годом дефицит воды становится одной из наиболее острых проблем как в мире, так и в Казахстане. Это создаёт серьёзные трудности для фермеров, занимающихся растениеводством и животноводством.

В связи с этим в Тюлькубасском районе Туркестанской области в текущем году шесть крупных хозяйств планируют внедрить водосберегающие технологии на площади 500 гектаров. Основная цель — экономия водных ресурсов и повышение урожайности.

Технологии планируют внедрить следующие хозяйства:
— ТОО «Кен Тау» — 50 га;
— АПК «Алмалы сай» — 50 га;
— КХ «Бірлік» — 125 га;
— ТОО «Қызыл Жар» — 146 га;
— ПК «Елена и К» — 42 га;
— ТОО «Мақұлбек» — 115 га.

Фермеры могут получить государственную поддержку — компенсацию до 80% затрат на внедрение водосберегающих технологий.

По итогам прошлого года в районе такие технологии уже внедрили на 278 гектарах посевных площадей и садов. Однако из-за горного рельефа местности у некоторых хозяйств возникают сложности с их применением.

В целом в районе активно используется технология капельного орошения. На сегодняшний день в Тюлькубасском районе насчитывается более 3 тысяч гектаров яблоневых садов, из которых около 700 гектаров получают высокий урожай благодаря системе капельного полива.

В этом году площадь таких садов увеличится ещё на 100 гектаров за счёт хозяйств ТОО «Кен Тау» и АПК «Алмалы сай».

