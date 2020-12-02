В 47 номере РАБАТа была опубликована статья Гаухар Медеуовой «По волне нашей памяти». Мы получили отклики на нее.

Я – одна из счастливого поколения

Ардак Еримбетова (Назарбекова): «В школе-интернате №1 я училась со 2 класса. Родители отдали меня в интернат, потому что отца часто переводили по долгу службы из одного района в другой…

Директором школы был замечательный, всеми любимый Сергей Федорович Шатунов, знавший всех учеников по именам. Запомнился он мне высоким, статным, седовласым, в длинном макинтоше, какие носили в 50-60 десятых годах. Он приходил к нам по вечерам после отбоя. Всегда передавал мне привет от родителей – они звонили ему. Сообщал, что на выходные я поеду к ним домой. И с этой надеждой я тихо засыпала.

Когда умер Сергей Федорович, и вся школа прощалась с ним в актовом зале, я ощутила в своей душе, что произошла катастрофа, что мы все потеряли очень дорогого человека, который дарил нам тепло, надежду, уют. Светлая память ему…

Классным руководителем нашего «А» класса начальной школы была замечательная, красивая учительница Маргарита Александровна Сомова, во вторую смену заступала на работу с нами Роза Борисовна Зарипова. Эти два человека были главными в нашей жизни. Мы, все дети, беспредельно доверяли им. Маргарита Александровна учила нас грамоте, математике, чтению, истории, прививала основы эстетики, этики, культуры, правила поведения в обществе и понятия дружбы, чести, совести, морали.

Роза Борисовна помогала готовить домашнюю работу и контролировала качество выполненных уроков.

В старших классах нам преподавали наши любимейшие учителя – Черкасова Майя Григорьевна – историю, Друзяк Альбина Ивановна – русский язык и литературу, Степанова Марья Матвеевна, завуч школы – историю, Мирошниченко Надежда Петровна – географию. Помню, как Альбина Ивановна зачитывала интересные отрывки из сочинений учеников. Однажды мы писали сочинение по произведению М. Шолохова «Поднятая целина». И наш одноклассник Далиба Коля представил, что Макар Нагульнов – наш современник, живет в наших реалиях. И вел с ним такие «диалоги», что по-доброму смеялся весь класс. Альбина Ивановна поставила Николаю «5» за воображение, восприятие произведения, смелость и «2» за грамматику.

Марья Матвеевна пережила блокаду Ленинграда. Когда она шла по школе с красными припухшими глазами, мы все знали, что у старшеклассников идут занятия по теме «Великая Отечественная война. Ленинградская блокада». Это были незабываемые уроки, которые мы помним по сей день.

Нам сейчас за 60, а они тогда были моложе нас, нынешних. Эти люди формировали в нас личность, чувство патриотизма, привили любовь к великой нашей Родине под названием СССР. Они с большим уважением относились к нам, своим ученикам…

Гимном нашей школы была песня: «Интернат наш лучше дома, в нем играем и поем…» Мы учились и жили в интернате дружно, никто не выделялся, не думали хамить учителям. Насколько эти люди были чисты и непорочны.

Был настоящий интернационал. В классе со мной учились казахи, корейцы, иранцы, русские, греки, евреи. Мы не спрашивали у казахов к какому роду принадлежат, много были детей из детских домов. Никому в голову не могло прийти кичиться социальным положением, статусом родителей, унижать кого-то из-за того, что он сирота. Когда к кому-то приходили родственники – бабушки, тети, дяди – мы, детвора, неслись к счастливчику, чтобы сообщить радостную весть: «К тебе пришли!»

Сейчас столько отрицательного в отношении школ-интернатов, что волей не волей вспоминаешь свою школу и понимаешь, что мы — счастливое поколение! Нам наши учителя давали качественное образование, почти все выпускники получили высшее образование, обучаясь в лучших вузах СССР, стали классными специалистами. К примеру, один из наших выпускников – Амин Мустафаев работал в команде мера Москвы Юрия Лужкова, в отделе идеологии. Я – Наталья Толепбековна Еримбетова (Назарбекова) стала кандидатом педагогических наук.

Может кому-то покажется смешным моя восторженность о школе – интернате, но я благодарна судьбе, что в моей жизни был этот интернат. Он дал мне сестер и братьев не по крови, и мы общаемся и дружим по сей день».

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ

Воспоминания учительницы русского языка и литературы интерната Дарьи Ивановны Чумаковой:

«Я проработала 12 незабываемых лет в школе-интернате №1. По рекомендации работавшей здесь Н. П. Мирошниченко меня взяли воспитателем, а через полтора года я стала работать по специальности – учителем русского языка и литературы.

Перешагнув порог школы, ты растворяешься в ней. С 14.00 начиналась моя работа, а завершалась в 21.00 вечера. С утра до обеда дети были на занятиях. Смышленые, способные, любознательные четвероклассники.

После завершения уроков ведешь детей на обед. Всегда разнообразное меню, продуманные, вкусно приготовленные блюда. Дежурные и воспитатель следят, чтобы все было подано, дети были сыты. Пообедав, дружно благодарим поваров: «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно было нам». А о праздничных обедах особый разговор. Не в каждом доме позволяли такие яства: пельмени, голубцы, котлеты с гарниром и др.

Дежурный класс убирает, а у нас час свободного времени. Затем идем на самоподготовку делать домашнюю работу. Воспитатель организует, помогает, контролирует нелегкий учебный процесс. Нужно, чтобы все выполнили домашние задания по расписанию. Приходят на дополнительные задания учителя.

Затем, по окончании самоподготовки, у детей час отдыха. Играем в Красное знамя, в выбивалки, лапту, третий лишний… Я, молодая, принимаю активное участие в играх. Смех, крики, радостные возгласы. Разрядка осуществлена. Моем руки и идем на ужин. А потом, как обычно, готовимся ко сну. В 21.00 часов отбой. Раньше пионерский горн объявлял о подъеме и отбое.

Дежурной няне сдаем детей. Все – ты свободен. В 10 вечера ты дома.

Вроде и ничего особенного из перечисленного. А за всем этим нелегкий, кропотливый труд. Дети всегда знают, чувствуют, насколько искренен ты с ними, как ты относишься к ним, можно ли с какой-либо проблемой подойти к тебе, поделиться, попросить о чем-либо. Я своих учеников, воспитанников любила, и они отвечали тем же.

Знаю, что образованность – это ответственность за то, что ты делаешь. Каждый урок рождался в муках творчества и в находках радости. Я стремилась заинтересовать, вовлечь в процесс обучения всех учеников, подобрать такой материал, чтобы он воспитывал, способствовал их росту, развитию грамотности.

Был в моей жизни такой момент. Приносит классный руководитель маленькие конвертики (на вечере играли в почту), и дети «прислали» мне свои признания. «Спасибо за все, что вы сделали для нас, что вы нас любите. И мы вас любим» (я храню это до сих пор).

Наши выпускники заявляют, что самые лучшие учителя работали в интернате. И называют высокий профессионализм, человеческие качества. С нашими детьми не имел бы права работать недобросовестный человек. Только те имели право, для кого интернат был общим домом, общей семьей. Сюда принимали детей из малообеспеченных, неполных семей, детей чабанов. Были дети – «подранки», на долю которых уже выпали какие-то невзгоды, испытания. И вот тут-то учителя, воспитатели, дети были одним целым, где боль и радость переживались вместе. Хотелось бы всех назвать, но смогу только часть. Это Терещенко Валентина Петровна, Лебедева Екатерина Мироновна, Липецкая Белла Давыдовна, Титова Нина Степановна, Арыстанбаева Айжара Утемисовна.

В школе-интернате и мы, и дети пережили самые счастливые дни. Чтобы не быть голословной, приведу несколько примеров.

В. П. Терещенко вспоминает, что дети нередко называли ее мамой.

«Лучшей учительницы по математике не было у нас», – заявила Айжаре Утемисовне Арыстанбаевой выпускница интерната Калдыкуль Султанкулова.

Строгая, не желающая делить детскую любовь ни с кем воспитатель Б. Д. Липецкая. А как ее любили дети! Сейчас она уже немощная, ей за 90, а заметно подросшие «дети» – Абдужафар Шабдырайымов, Серикжан Сулейменов до сих пор звонят ей, посещают на 5-ом этаже квартиру, и светятся глаза Беллы Давыдовны от счастья.

Был и такой необыкновенный случай из жизни педагогов-интернатовцев. Выпускники пригласили на День учителя нас, учителей, воспитателей в кафе, накрыли столы, поздравили, вели беседу. И вдруг появляется небольшая группа учителей школы №9 с директором. «Низкий поклон вам, – говорит директор №9-ой школы. – Мы услышали, что вместе с нами в одном кафе находятся и учителя из школы-интерната №1. Мы благодарим вас за то, что вы подарили нам завуча Карлыгаш Муратовну Куспанову, чудесного человека, замечательного профессионала». Дело в том, что К. М. Куспанова – наша воспитанница, ее куратором была А.У. Арыстанбаева.

Да еще и конверт с 20-ю тысячами преподнесли: «От нашего коллектива – вашему». Вот это был сюрприз. Нам было очень приятно…

Абдужафар Шабдырайымов, воспитанник Липецкой Б.Д., на своем примере горячо доказывает, что наши педагоги – лучшие. Он закончил в Ленинграде один из самых престижных вузов – «Институт советской торговли», выдержав при поступлении огромный конкурс. На вступительных экзаменах по сочинению – две «5», затем эти работы на городскую выставку отправили.

Самое примечательное – это выпускники с высокой пробой человечности. Они внимательны, благодарны. Может, они не достигли каких-то особых карьерных высот, но честно трудились и трудятся на своем месте.

Есть и такие, которые уже известны, популярны:

— Дециев Бисолт, неоднократный чемпион мира по борьбе, он еще и стихи пишет;

— Тубанова Мажира Аскеровна, доцент кафедры неврологии;

— Каныбеков Адильбек, возглавлял ЦОН;

— Сарсенов Сакен Жумагулович, до недавнего времени возглавлял почтовые организации РК;

— Шек Марина, менеджер по рекламе медиахолдинга «Отырар» и много-много наших воспитанников, поддерживающих честь школы.

Я хочу несколько слов сказать и о дорогих нам людях, возглавлявших интернат.

Это первый директор школы-интерната №1 – Шатунов Сергей Федорович, фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны. Его называют легендарной личностью. Это был настоящий руководитель, по-отцовски заботливый, знавший всех детей поименно, педколлектив. Не зря его звали «батей».

Рядом с ним трудились и его замечательная супруга Евдокия Ермолаевна, воспитателем, и дочь Татьяна Сергеевна, учитель.

А продолжил дело Шатунова С.Ф. – Сарсенов Жумагул Сарсенович, добрейший, светлый, я бы сказала, «теплый» человек.

Нас, молодых, звали доченьками. Ко мне обращался: «Как дела, хороший человек?».

Их уже нет. Но пока мы живы, они с нами. Глубокая благодарность всем, кто ушел: Степановой Марии Матвеевне, Чурашевой Любови Тихоновне, Магрицкой Альбине Ивановне, Родионовой Ксении Дмитриевне, Ли Полине Сергеевне, Черкасовой Майе Григорьевне – и всем, кто отдал свое сердце детям.

ВЫПУСКНИЦА

А вот какой след оставил интернат в душе выпускницы Марины Шек: «Раньше я жила в совхозе «40 лет Казахстана» Келесского района Чимкентской области. Учиться почти не удавалось, потому что, начиная с сентября до снегов, нас «кидали» на уборку фруктов, овощей, хлопка, а с ранней весны шла подвязка винограда, прополка кукурузы и т.д. Самая лучшая выпускница нашей школы смогла поступить только в Ленгерское медицинское училище. Перспектив никаких.

И тут приехал сын наших знакомых Орион Ким и стал рассказывать про школу-интернат №1. Он ее закончил, поступил в КазХТИ, успешно там учился и еще получал стипендию. Услышанное было, как в сказке!

И вот в январе 1977 года я в этой сказке. Пятиразовое питание и никаких сельских дел. Я за месяц из худышки превратилась в булочку. В нашей школе-интернате было все, как в большой дружной семье. Но самое главное – это учителя! Какие замечательные учителя были в этой школе!

Дарья Ивановна не просто вела божественные уроки, но и дополнительно у нас проводились потрясающие литературные вечера, которые мне никогда не забыть.

Любовь Тихоновна привила мне любовь к такому сложному предмету, как физика, а как завуч, учила оставаться человеком при любых испытаниях.

Низкий поклон учителю русского языка и литературы Ксении Дмитриевне. Я буду помнить ее всегда. Ей казалось, что мы обделены родительской лаской, любовью, и она хотела, хоть чем-то нас порадовать, поэтому всю ночь пекла на весь интернат, а утром встречала нас вкусными булочками.

Давно уже нет и удивительной учительницы Полины Сергеевны и других замечательных людей.

Мне самой уже 58 лет и с высоты прожитых лет я с уверенностью могу сказать, что моя учеба в интернате – это самое лучшее, самое светлое, что было в моей жизни!».