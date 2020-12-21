За прошедшую неделю в стране зарегистрировано почти 3000 преступлений, из них 1938 раскрыты.

Из них 5 убийств, 34 случая грабежа, разбоя и 501 кража. Также в преддверии дня Независимости по всей республике прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В нем приняли участие 17 тысяч правоохранителей Министерства внутренних дел, более 4000 военнослужащих Национальной гвардии.

По словам представителей МВД, благодаря оперативной работе были раскрыты ранее совершенные преступления и задержаны 80 преступников, находящихся в розыске.

«За три дня операции зарегистрировано 1420 преступлений, за дежурные сутки раскрыто 974 преступлений. Также раскрыты ранее совершенные 338 преступлений, задержаны 80 преступников, находящихся в розыске. Свыше 43 тысяч человек, состоящих на профилактическом учете органов внутренних дел РК, прошли проверку, выявлены 335 нарушений ограничений. За хранение наркотических средств задержаны 93 человека, за ношение холодного и огнестрельного оружия — 235 человек», — раассказал Нурдильда ОРАЗ советник министра внутренних дел РК.

Особое внимание уделили и несовершеннолетним. Более 6 тысяч родителей были привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, выявлено 2300 случаев, когда несовершеннолетние самостоятельно передвигались по городу в ночное время.

Также сотрудниками полиции установлены многочисленные факты превышения скорости движения автомобиля, выезда на встречную полосу, управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.