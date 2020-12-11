Подозреваемые находятся под стражей.

10 декабря в Кентауский городской отдел полиции обратился местный житель. Горожанин заявил, что ему позвонили коллекторы. Оказалось неизвестный , используя персональные данные мужчины, оформил онлайн-кредит в феврале 2020 года. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст.190 УК РК «мошенничество».

В тот же день с такими же заявлениями в полицию обратились еще 5 местных жителей.

Полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое молодых местных жителей, парень и ее девушка. Влюбленная парочка призналась, что таким образом они решили заработать на жизнь.

В данное время следователями проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под стражей. Полицейские не исключают, что число пострадавших от аферы этой пары может возрасти.

В свою очередь, полиция Туркестанской области призывает граждан быть бдительными и не разглашать персональные данные.