В начале 2019 года сотрудники Департамента полиции города Шымкент по инициативе начальника департамента генерал-майора полиции Ералы Жумаханбетова взяли под опеку воспитанников детского дома №4.

С тех пор полицейские всячески помогают и поддерживают детей.

В детском доме были открыты кружки по нескольким видам спорта, в которых обучают профессиональные спортивные тренеры. Сегодня ребята выступают на республиканских соревнованиях по таким видам спорта, как борьба, бокс. В ближайшее время будут открыты дополнительные спортивные секции: легкая атлетика, дзюдо, таэквандо. Для этого сотрудники Специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции города Шымкент, добившиеся лучших результатов в спорте, проведут специальную лекцию.

По поручению начальника Департамента полиции города Шымкент генерал-майора полиции Ералы Жумаханбетова сотрудники департамента, учитывая карантинный режим, провели онлайн встречу с воспитанниками детского дома в честь Дня Независимости. Воспитанники детского дома отметили, что мечтают стать полицейскими. В свою очередь Ералы Жумаханбетов призвал ребят хорошо учиться и вести здоровый образ жизни.

«Если вы занимаетесь спортом, ваши мечты стать полицейскими сбудутся. Главное-уметь ставить цели. Необходимо преодолеть различные препятствия на пути достижения цели. Мы всегда будем оказывать необходимую помощь», — сказал Ералы Мусаалиевич.

На ставшей уже традиционной онлайн-встрече начальник Департамента полиции города Шымкент Ералы Жумаханбетов и личный состав департамента поздравили воспитанников детского дома с 16 декабря – Днем Независимости и вручили праздничные подарки. А также в целях поднятия духа детей, их выбора правильного пути к светлому будущему ознакомили с достижениями сотрудников Специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции, добившихся лучших результатов в спорте. Стражи порядка выразили готовность всегда оказывать поддержку детям.

Воспитанники детского дома №4 и коллектив учреждения поблагодарили начальника Департамента полиции Ералы Жумаханбетова и личный состав департамента за проявленную заботу.