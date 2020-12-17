Полицейские Туркестанской области посетили родных погибших сотрудников ОВД и многодетные семьи.

В честь празднования 16 декабря — Дня Независимости Республики Казахстан сотрудники Департамента полиции Туркестанской области встретились с семьями полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также посетили многодетные и малообеспеченные семьи, которым оказали благотворительную помощь, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Сотрудники Отырарского районного отдела полиции в преддверии знаменательного праздника посетили семью сотрудника органов внутренних дел майора милиции Дуйсена Нурбекова, работавшего начальником отделения уголовного розыска и погибшего в 1995 году при задержании преступника. Стражи порядка поздравили вдову погибшего коллеги Балтакуль Рустемкызы с Днем Независимости и вручили ей ценные подарки. Благодарная супруга погибшего сотрудника выразила искреннюю признательность за оказанное внимание и пожелала всем успехов в работе и на службе.

В свою очередь, сотрудники Управления полиции г.Туркестан провели благотворительное мероприятие и посетили дома многодетных и малообеспеченных семей. Так, полицейские посетили многодетные семьи, в том числе воспитывающих детей с ограниченными возможностями, поздравили с праздником и вручили продукты питания и предметы первой необходимости.

Праздничное мероприятие организовали и полицейские Арысского РОП, которые посетили семьи пенсионеров органов внутренних дел Каната Жолдасова и Адилета Касымова, ушедших из жизни из-за коронавирусной инфекции, доставили родным продукты питания и оказали финансовую помощь. Кроме того, стражи порядка оказали благотворительную помощь и малообеспеченным семьям, которым также передали продукты питания.

Как отметили полицейские Туркестанской области, работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем.