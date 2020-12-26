За время рейдовых мероприятий полицейскими Тулькубасского РОП и мобильными группами за 11 месяцев 2020 года выявлено 12 630 административных правонарушений.

В том числе, за управление автотранспортом в состоянии опьянения составлено 59 административных протоколов по ст. 608 КоАП РК, за загрязнение общественных мест 870 и по факту дорожно-транспортных происшествий 64 адмпротокола. Кроме того, за несоблюдение требований карантинного режима полицейскими составлено 585 административных протоколов по ст. 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов”.

Во время отработок тюлькубасские полицейские проверили рестораны и другие увеселительные заведения и предупредили о строгом соблюдении карантинного режима в период с 25 декабря по 7 января и недопустимости проведения различных мероприятий в вечернее время.

Также стражи порядка раздали владельцам заведений памятки с правилами соблюдения карантина.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам воздержаться от посещения увеселительных заведений и других мест массового скопления людей в период карантина, не подвергать риску себя и здоровье родных и близких. Также не стоит забывать носить маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.