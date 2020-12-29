Нарядившись Дедом Морозом и Снегурочкой, стражи порядка вместе с коллегами из УП г. Туркестан отправились в дорогу, наполнив мешки подарками и медицинскими масками.

Так, в парке Победы и парке Цветов, где всегда собираются много людей, полицейские преподнесли жителям областного центра сюрприз. Маленьким жителям, которые рассказали Деду Морозу свои новогодние стихи, полицейские подарили игрушки.

А, взрослым жителям Туркестана стражи порядка вручили медицинские маски и провели с ними разъяснительную работу, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Поздравили каждого жителя с праздником и напомнили, что коронавирус никуда не делся.

«С Новым годом! Желаем семейного благополучия. Также не стоит устраивать новогодние мероприятия и свадебные торжества. А, в случае выхода на улицу стоит носить медицинские маски» — напомнили о мерах безопасности полицейские. Кроме того, медицинские маски раздали и водителям, которым напомнили, что в целях предупреждения различных дорожно-транспортных происшествий, автолюбители должны соблюдать правила дорожного движения, а также требования карантинного режима», — предупредили Дед Мороз и Снегурочка.

В свою очередь, жители Туркестана выразили благодарность стражам порядка, которые подарили им праздничное настроение. «Большое спасибо за то, что Вы заботитесь о нашей безопасности и раздаете маски! Мы очень благодарны за эти подарки. Желаем Вам успехов! Давайте в Новом году будем все здоровы!» — поблагодарили горожане.