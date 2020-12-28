Полицейские призывают не переходить по ссылкам, рассылаемым в мессенджерах

Североказахстанские полицейские призывают не переходить по подозрительным ссылкам, рассылаемым в мессенджерах, сообщает Polisia.kz.

Жительнице Петропавловска Евгении Захариной на сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и попросил продиктовать реквизиты банковской карты, якобы были зафиксированы подозрительные транзакции. Мужчина разговаривал вежливо и убедительно, однако сразу отключился, как только услышал, что у нее нет карты. Дело в том, что по месту своей работы Евгения получает заработную плату на руки наличными, без использования карточки. Горожанка не стала писать заявление в полицию, так как, по ее словам, не понесла никакого материального ущерба и убытков. Тем не менее, неравнодушная женщина сразу же проинформировала об этом случае оперативников криминальной полиции.

По словам заместителя начальника ДП СКО Руслана Назарова, в канун новогодних праздников не исключена еще большая активизация сетевых аферистов. В связи с этим перед оперативниками поставлена задача шире вести разъяснительную работу, пошагово разъясняя механизмы, по которым действуют злоумышленники. – В канун главного семейного праздника Нового года многие люди ищут подарки для своих близких на сайтах рекламных объявлений и в социальных сетях. Злоумышленники, зная об этом, ежедневно придумывают новые криминальные схемы и методы.

Напоминаем, что чаще всего североказахстанцы попадаются на уловки мошенников на таких сайтах, как OLX, Kolesa.Kz и в популярной соцсети Instagram. Просим население быть бдительными, предупреждать своих пожилых родственников и соседей о том, что никому и ни в коем случае нельзя диктовать и пересылать свои персональные данные: ИИН, реквизиты карточек и любые другие личные данные, – отмечает Назаров.

Также в Управлении криминальной полиции ДП СКО просят отказаться от участия в сомнительных акциях, ссылки на которые в последнее время все чаще рассылают по группам и чатам мессенджеров. Как правило, это ссылки на мошеннические интернет-ресурсы; копии сайтов известных интернет-магазинов, банков и компаний.

При переходе по такой ссылке злоумышленники разными приемами пытаются завладеть логином, паролем и другими персональными данными. Если у интернет-мошенников это получается, то в один миг можно лишиться всех сбережений, хранящихся на счетах. В таком случае необходимо незамедлительно обращаться с заявлением в полицию.