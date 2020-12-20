В центрах обслуживания населения возобновлена работа секторов самообслуживания. Теперь шымкентцы могут самостоятельно получить электронные госуслуги в ЦОНах.

Напомним, работа секторов самообслуживания была приостановлена в апреле в связи с введением карантинных мер. Кроме того, для удобств шымкентцев были открыты около 45 уголков egov.kz. Они функционируют в зданиях акиматов, учреждениях образования и т.д. При этом уголки egov.kz продолжат работать вне зданий ЦОН.

— В секторах самообслуживания любой гражданин может получить электронные госуслуги в здании ЦОН самостоятельно без бронирования очереди. Сохраняется требование по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Наша задача –помочь каждому гражданину. Если возникают какие-то вопросы, консультанты всегда придут на помощь, они помогают гражданам подать заявку на получение электронной подписи, получить ЭЦП и необходимую электронную услугу. Мы хотим, чтобы как можно больше шымкентцев самостоятельно умели пользоваться порталом электронного правительства. Любой гражданин может прийти и научиться пользоваться электронными услугами и все это совершенно бесплатно, — отметила пресс-секретарь филиала НАО ГК «Правительсвто для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаева.

В настоящее время сектора самообслуживание функционируют в 10 ЦОНах и СпецЦОНах Шымкента.

Согласно статистике, самыми востребованными е-услугами среди шымкентцев являются: получение электронно-цифровой подписи, выдача справок о наличии/отсутствии судимости, справок из психо/-нарко диспансеров, онлайн регистрация по месту жительства, прикрепление к медицинской организации и т.д.

Госкорпорация «Правительство для граждан» дополнительно сообщает, что ТОО и ИП, предлагающие помощь в получении электронных государственных услуг за денежное вознаграждение, никакого отношения к деятельности госкорпорации не имеют и являются субъектами частного предпринимательства. Передавая им свою электронно-цифровую подпись, вы рискуете оказаться жертвой мошенников.

Будьте бдительны! Соблюдайте правила хранения ЭЦП и получайте услуги самостоятельно у себя дома либо в секторах самообслуживания в ЦОН.