Ведущая «Дом-2» пришла на помощь шымкентским зоо-волонтерам

Российская певица и ведущая известного проекта «Дом2» Ольга Орлова пришла на помощь шымкенстким зоо-волонтерам, передает OTYRAR.

По словам активистов, несколько дней назад породистая собака попала в отлов, и была в крайне плачевном состоянии. Как отмечает команда проекта «Стопотлов» такие собаки в уличных условиях обычно не выживают, и неравнодушными было принято решение срочно искать семью и открывать сбор на лечение.

Информацию в соцсети с призывом о помощи увидела российская селебрити. Волонтер Альбина Низамиева поделилась, что Орлова лично написала администраторам страницы с предложением помочь.

«Ольга, написала нам в группу «Стоп Отлов», и спросила кто является куратором шарпея. Мы ответили, что собака нуждается в лечении и кобелю требуется срочная операция, на нее деньги уже были собраны. Но, неравнодушная артистка все же решила скинуть финансовую помощь, так как, по ее словам, животное и его история очень растрогала. У шарпея было выпадение кишки, как только его привезли в отлов мы сразу увидели, что пес в большой беде. Отвезли в ветклинику и там было решено срочно оперировать. Конечно, что же было неожиданно, что к судьбе собаки была неравнодушна такая известная личность», — делится волонтер Альбина.

На сегодняшний день собака проходит реабилитацию, и лечение. Девушка поделилась, что собакой заинтересовалась одна из шымкентских семей, и возможно уже после окончания процедур шарпей обретет дом. Волонтеры также поделились с нашим изданием, что Ольга Орлова скинула на счет в качестве благотворительной помощи более 100 тысяч тенге.

Алиса Бойко