На днях от знакомой услышала, как она познакомилась с семьей, живущей на окраине Шымкента, в которой домочадцам почти есть нечего. Сидят, пьют кипяченую воду с сухой лепешкой. Ей стало так жаль их, что она бегом побежала в ближайший магазин и накупила им продуктов.

Раньше я тоже сочувствовала таким малоимущим, а сегодня они во мне уже не вызывают прежних сердобольных эмоций. Ведь какую-то мало-мальски денежную поддержку от государства они наверное получают? На себя, на детей. Оформляй документы, получай и трать разумно, а главное – не плоди дальше нищету, остановись на втором или третьем ребенке. Не ленись, иди работай – хоть посудомойкой, хоть санитаркой! Уж таких вакансий в городе полным-полно.

Кинула клич своим читателям поделиться рецептами бюджетных блюд для начала зимы. Вот что у нас получилось.

НИ ДНЯ БЕЗ САЛАТА!

Галина Чебакова: «Да, в этом году у нас похолодало раньше времени. Мы как всегда из лета в зиму перенеслись. И вот в это-то время на нас нападает самый что ни на есть жор – есть хочется и остренького, и жирненького, и сладенького. Самое время начать открывать банки, потчевать домочадцев тем, что наморозили, засушили и законсервировали летом и осенью. Любые макароны, вермишель куда приятнее есть с маринованными помидорами, томатным соком или же с домашним лечо.

Что касается первых блюд, то они остаются вне сезона. Чего не скажешь про салаты. Вот где сезон точно имеет значение!

В нашей семье еще мамой было заведено правило – на обед или ужин мы не садились без салата. Весной это были редиска с луком, огурцом. Летом – традиционный салат из помидоров-огурцов и лука. Баклажаны и болгарский перец тоже использовались. В том числе и для салатов. Осенью – капуста, морковь, свекла, чеснок, орехи, фасоль.

Всю зиму не переводилась у нас квашеная капуста, которую ели и так, и заправленной маслом с луком и в виде винегрета, опять же фасоль, мороженные чесночные дудки.

Буквально вчера я приготовила такой простейший салат.

Салат «Осенний»

Ингредиенты: капуста, кисло-сладкое яблоко, яблочный уксус (можно любой), немного сахара, щепотка соли и душистое подсолнечное масло.

Капусту и яблоко нарезать тонкой соломкой, помять вместе с солью, затем добавить остальные ингредиенты.

Такой салат можно делать впрок. На следующий день он еще вкуснее».

Раиса Давыдова: «Да, есть немало вариантов бюджетных блюд. Но я заметила: чем дешевле исходный, базовый продукт, тем больше с ним, извините, возни. Но эти хлопоты стоят того. Блюдо получается необыкновенно вкусным, потому что я всегда помню о главном ингредиенте, о котором не уставала напоминать моя бабушка Рая: «В любое дело, в особенности в приготовление пищи, вкладывай частичку своей души.

Готовь в хорошем настроении. Будь благодарна за то, что у тебя ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО готовить! И тогда еда будет не только вкусной, но и полезной.

Картофельные блины

Ингредиенты: картошка – 3 штуки; яйца – 2 штуки; соль, перец; приправа для картофеля.

Картошку надо натереть на крупной терке. Добавляем яйца, солим, перчим, хорошо вымешиваем. На раскаленную сковороду, смазанную маслом, выкладываем как блинчик. То есть растягиваем по всему диаметру сковороды. Обжариваем с обеих сторон до румяной корочки. Из такого количества продуктов у нас получится три блинчика. Вот и все. На вкус получается мелко жаренная картошечка. По сути – белорусские картофельные деруны.

Тортик-гарнир

А можно сделать такой тортик-гарнир, сложив картофельные «блинчики» один на один и прослоив каким-нибудь наполнителем. Можно спассерованными морковью с луком, туда же добавляем пару долек чеснока и майонез. Внимание: чеснок добавляем при пассеровке овощей!

Еще одно недорогое и очень вкусное блюдо – манты с тыквой. Тесто замешивается как на любые другие манты, как на пельмени – вода, соль, яйцо и мука. А начинка – нашинкованная тыква, заправленная жареным луком. Плюс соль, перец. И все. Лепи, вари и ешь!

Еще для экономии времени можно делать хануму из тыквы или мясного фарша, картошки, но вместо теста использовать лаваш. Я недавно делала, вкусно получилось, особо от обычного теста не отличается. Вот только если лаваш очень тонкий, лучше использовать 2 лаваша. Класть один на другой. Варить также в мантоварке. Лаваши продаются готовыми, в пачке 3-5 штук».

Оксана Макарова: «Да, в начале зимы сделать разнообразным и относительно недорогим меню – не проблема. Сейчас и редьки полно, и яблок, моркови, свеклы, орехов, чеснока. Майонез, масло растительное – не в дефиците. В комбинации этих продуктов можно сочинять и делать десяток интересных и в общем-то недорогих салатов. Самый бюджетный пирог – «Шарлотка». Сегодня только утром пекла для домашних блины. Фаршировала их тушеной капустой, приправленной жареным луком. Домочадцы ели с удовольствием».

Екатерина Орманчина: «Наш народ в массе своей никогда очень долго сытно не жил. Периодически у нас возникали трудности, дефицит продовольствия. Чего уж там. Сегодняшние проблемы – не чета тем, что пережили наши родные в годы войны или после нее. Сегодня при желании заработать на хлеб можно. Только не ленись. Хотя эта самая лень и нас периодически настигает.

Когда совсем уж лень, но в холодильнике лежат творог и сливочное масло, я делаю так.

Ленивые вареники

Отвариваем макароны, желательно с дырочками. Сливаем воду, пока они горячие – добавляем творог, далее по желанию – масло сливочное, сметана, сахар, зелень. Мы в нашем советском детстве очень любили это блюдо.

Манный десерт

А как без него? Варим густую манную кашу, остужаем. Варим кисель, желательно с ягодками черной смородины или вишни. Режем кашу, заливаем киселем, едим. Вкусно!

А еще моя прабабушка никогда не выливала воду от варки макарон – она добавляла ее в тесто для блинов. К слову, и остатки разных каш – гречневой, манной, рисовой тоже добавляла в блины, я делала это тоже.

Все эти рецепты проверены мной неоднократно».

Алла Сагитдинова: «В моей семье «дежурное» блюдо – наш любимый татарский пирог с курагой, который может украсить и повседневный, и праздничный стол.

В холодное время года такое чудо с яркой солнечной начинкой да с ароматным чайком обязательно поднимет настроение!

Пирог с курагой

Ингредиенты для теста: 450 г муки; дрожжи – 5 г; молоко теплое – 250 мл; масло/маргарин – 50 г; яйцо – 1 штука; соль – щепотка.

Ингредиенты для начинки: 400 г кураги; сахар – 200 г; лимон – 1 штука.

Для фирменной крошки: мука – 2 столовые ложки; сахар – 2 столовые ложки; масло растительное – 1 столовая ложка.

Ставим дрожжевое тесто, а пока оно «доходит», замачиваем в горячей воде курагу, она должна распариться до мягкости, потом перекручиваем ее с лимоном через мясорубку, добавляем сахар и хорошо перемешиваем.

Когда тесто подойдет, раскатываем половину под нижний пласт, на него кладем равномерно начинку, накрываем второй раскатанной половиной теста и защипываем края. Оставляем на расстойку на 15-20 минут и посыпаем сверху весь пирог смешанной крошкой.

Выпекать 20-25 минут при температуре 200 градусов».

Татьяна Пушкарева: «Если семья стеснена в средствах, то палочкой-выручалочкой могут стать… пирожки. Да, самые обычные, но вкусные пирожки. Ими и домочадцы наедятся досыта, их и гостям не стыдно поставить. Кстати, и на работу их удобно брать. Сытные.

Когда-то в интернете нашла рецепт вот этого бесподобного теста. Пользуюсь им и делюсь им с подругами. К слову, из этого дрожжевого теста и пирожки, и пироги получаются. Вот он, этот рецепт.

Универсальное дрожжевое тесто

Ингредиенты: яйца – 2 штуки; 2 стакана теплой воды; 2 ложки сахара (без горки); 1 чайная ложка соли; 1 столовая ложка дрожжей; 0,5 стакана масла растительного; 800-900 г муки. Это тесто надо хорошо вымесить и на час поставить в холодильник.

Начинка здесь может быть самая разнообразная. Напомню о них – картофельное пюре, заправленное жареным луком; капуста тушеная с жареным луком; зеленый лук с яйцом; вареная печень, с рисом и луком; повидло сливовое, яблочное, грушевое; начинка из вареных сваренных и пропущенных через мясорубку сухофруктов и так далее. Такие пирожки хороши и на второй, и на третий день».

Лариса Константиниди: «В моей семье на ура идет такой салат».

Салат из зеленых помидоров

Ингредиенты: 600 г зеленых помидоров; 2 болгарских перца (200 г); 2 моркови (350 г); 5 зубчиков чеснока; свежий укроп и петрушка; 30 мл 9-процентного уксуса; 65 мл растительного масла; 10 г соли; 0,5 г чайной ложки молотого черного перца; 1 чайная ложка молотой паприки; 1 чайная ложка молотого кориандра (это кинза горошком).

Все эти овощи использовать в свежем виде. Их надо нашинковать мелко-мелко, тонко-тонко.

Масло надо разогреть. Затем все ингредиенты хорошенько перемешать и дать настояться примерно ночь. Вкус – непередаваемый!

Такой салат хорош не только к любому второму блюду, но и сам по себе».

Вот так. И этими рецептами бюджетных блюд со мной поделились обычные шымкентские хозяйки. Просто они очень трудолюбивые и любят свои семьи. Получилось у них, получится и у вас. Приятного аппетита!

Рецепты собирала Фарида Шарафутдинова