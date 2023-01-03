Ароматно и полезно. Изумительные рецепты цитрусовых

Апельсины, мандарины, лимоны – это то, что нам хочется есть именно зимой. Может, потому, что в них так много того самого витамина С, который требует организм в сезон простуд.
А может, потому что у большинства из нас новогодние и рождественские праздники неразрывно ассоциируются с мандариново-апельсиновым ароматом: когда-то в далеком детстве эти оранжевые мячики мы находили только в подарках под елкой. Или еще вот причина: цитрусовый запах – самый солнечный из всех, его так и хочется вдыхать в холода и представлять себя где-нибудь на теплом южном побережье…
Лечебная доза солнца
Популярность кисло-сладких цитрусов растет именно зимой. Мы с детства слышим, что они отлично справляются с поддержкой иммунитета и являются самым вкусным лекарством при простудах.
В эпидсезон все доктора советуют налегать на витамин С, которого в солнечных плодах предостаточно. Но, кроме разрекламированной аскорбинки, цитрусовые богаты и другими ценными элементами. Речь идет о витаминах групп В, А, РР, Е. И содержатся они не только в сочной мякоти, но и в кожуре.
Прежде чем очистить апельсинчик, обдайте его кипятком, чтобы растворить пленку, которую напыляют для сохранения привлекательного внешнего вида. Теперь кожуру можно использовать: перекрутить и добавлять в печеные вкусняшки, сделать цитрусовый ароматизатор для чая или применять в домашнем быту. А как, мы еще расскажем.
Среди полезных свойств цитрусовых не только укрепление иммунитета, но и стабилизация обменных процессов в организме, улучшение пищеварения, антимикробное воздействие, нормализация кишечной перистальтики, благоприятное влияние на сосуды, снижение показателей сахара в крови.
Так что ешьте цитрусы на здоровье и пейте соки из них! Только врачи не рекомендуют делать это на голодный желудок. А также не особенно доверяйте напиткам, продающимся в магазинах: несмотря на то, что на этикетке заявлено о высоком содержании витамина С и сопутствующих полезностях, производители умудряются намешать туда стабилизаторов, подсластителей, ароматизаторов и прочих химических добавок. Именно поэтому, если любите сок, делайте его дома сами, это несложно.
Вам на заметку.
Добавив дольку лимона в стакан с минералкой, получите отличную «шипучку», спасающую от изжоги и тошноты.
Добавив дольку лимона в стакан с минералкой, получите отличную «шипучку», спасающую от изжоги и тошноты.
Но не всем, увы, можно налегать на цитрусы без ограничений. Они противопоказаны людям, которые страдают гастритами с повышенной кислотностью, желудочными и кишечными язвами, гепатитом, нефритом, панкреатитом, колитами в острой стадии. Кроме того, не забывайте, что цитрусовые часто становятся причиной аллергии.
На этот пункт стоит обратить особое внимание родителям маленьких детей. До определенного возраста малышам такие добавки в рацион вообще противопоказаны из-за высокого риска ответной аллергической реакции.
Мы нашли интересный рецепт народной медицины от кашля. Главная составляющая в нем – мандарины. В них содержится флавоноид нобилетин, помогающий избавиться от кашля при тяжелых и затяжных простудах. Для приготовления действенного лекарства потребуется следовать простой инструкции.
Взять несколько мандаринов вместе с кожурой и тщательно их промыть под горячей водой. Нарезать цитрусовые небольшими кубиками вместе с одной большой грушей. Добавить две столовые ложки меда. Залить двумя стаканами чистой воды. Проварить на слабом огне. Принимать сироп по 1-2 столовым ложкам после еды.
Это вам не свинья в апельсинах
Если после новогодних праздников ваш холодильник буквально трещит по швам от лимонов и апельсинов (не всем удается быстро съесть все, что накуплено и надарено), то имейте в виду несколько рецептов.
Для начала разберемся с лимонами, которыми этой зимой в Шымкенте нас буквально завалили. А главное – стоят они недорого. Из лимонов пекут пироги и торты, варят варенье, делают напитки. Можно найти множество лимонных рецептов. И вот один из десертов – простой в приготовлении и очень вкусный.
Лимонный кекс
Продукты (на 10 порций):
мука – 200 г,
сахар – 200 г,
масло сливочное – 200 г,
яйца – 4 шт.,
лимоны – 2 шт.,
разрыхлитель – 1 ст.л.,
сахарная пудра – 150 г.
Взбиваем 200 граммов сливочного масла комнатной температуры с сахаром. По одному добавляем яйца и продолжаем взбивать. Натираем цедру двух лимонов и добавляем в массу. Туда же – сок одного лимона. Просеиваем и добавляем в тесто муку и разрыхлитель. Перемешиваем до однородной массы. Выкладываем тесто в форму и выпекаем лимонный кекс в духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут.
За это время приготовим сироп: кипятим сок одного лимона и сахарную пудру, варим 3-4 минуты. Как только достали кекс из духовки, выкладываем его на блюдо и сверху протыкаем палочкой, делая дырочки по всей поверхности. Горячим сиропом поливаем лимонный кекс, чтобы он весь пропитался. Очень просто и очень вкусно!
А теперь вернемся к «свинье в апельсинах». Так обычно говорят о человеке, который не разбирается в чем-то и пытается заниматься тем, в чем ничего не смыслит. Так себе характеристика, неприятная, «невкусная». И, конечно, ничего общего не имеющая с кулинарным рецептом. А вот что действительно вкусно и стоит приготовить, так это курицу в апельсинах.
Курица в апельсинах
Это очень интересное сочетание. Не бойтесь, сладко не будет, зато блюдо приобретет пикантную нотку цитрусовых. И готовится оно вообще без хлопот. Лишь бы на кухне нашлись все ингредиенты:
курица весом 1 кг или чуть больше,
куркума – 1/4 ч.л.,
карри (порошок) – 1/2 ч.л.,
мед – 1 ст.л. (если не хочется сладковатого привкуса можно пропустить),
горчица – 1 ч.л.,
перец чили – 1/4 ч.л.,
паприка сладкая – 1/2 ч.л.,
масло растительное – 2 ст.л.,
чеснок – 4 измельченных зубчика,
апельсины – 2-3 шт.
Курицу разделите на порционные кусочки. Приготовьте маринад, смешав все ингредиенты, кроме апельсинов. Замаринуйте курицу примерно на час.
Затем выложите курицу в форму, добавьте дольки апельсина и запекайте 50-60 минут при 200 градусах. Такую курицу хорошо также запекать в пакете. В таком случае минут за 15 до готовности откройте пакет, чтобы кусочки зарумянились.
Как звучат цитрусы
Вкусно, ароматно, красиво, удивительно и свежо. Вот так незаметно мы перешли от кулинарии к парфюмерии. Цитрусовые ноты в парфюмах – самые популярные. Они есть почти во всех известных ароматах. Именно их мы слышим первыми, когда подносим к лицу флакончик духов. Цитрусовые аккорды звучат в самом начале, они очень летучие, поэтому чувствуем мы их сразу же, хотя и недолго, но именно они позволяют ароматам «взлетать», делают их воздушными и жизнерадостными. Даже тяжелые и солидные шипры начинаются с легких цитрусовых нот.
Чтобы немного представить, что именно вы слышите в своих любимых духах, зайдите в интернет, загляните, какие ноты парфюмер включил в аромат. Со временем вы начнете разбираться в этом чудесном цитрусовом букете. Вы найдете там не только запах привычных лимонов и мандаринов.
Если в композиции духов заявлена нота лайма (кислого или сладкого), то вы услышите очень тонкий «природный» запах. Апельсины в парфюмерии тоже используются горькие и сладкие. Это эталонная нота, которая не является ни приторной, ни холодной, ни теплой – она универсальная и приятна почти всем.
Бергамот – еще один из «столпов» цитрусовой палитры. Он придает парфюму фруктовый, сладкий, воздушный аромат.
Грейпфрут – приятный запах, напоминающий одновременно лимон и апельсин, с характерным горьким оттенком. Интересно, что парфюмерия с нотой грейпфрута обладает «молодящим» эффектом. Проводили интересный эксперимент: мужчинам предлагали определить, сколько лет женщине по ее парфюму. Дамы, использовавшие духи с ароматом грейпфрута, всегда воспринимались более молодыми, чем были на самом деле.
Цитрон – близкий родственник лимона. Он имеет свежий запах лимона с цветочным оттенком.
Масло мандарина, которое используется в парфюмерии, совсем не привычного оранжевого цвета. Оно темное, оливково-зеленое, с сильным приятным фруктово-цветочным запахом.
Еще один представитель семейства цитрусовых – юзу – пахнет чем-то средним между мандарином и грейпфрутом. Это далеко не все цитрусовые оттенки в парфюмерии. Есть еще танжерин, петигрейн, лайм, нероли и др. И все они придают аромату свежесть, легкость и жизнерадостность.
От корки до корки
Съели сочные цитрусы, а кожуру не выбрасывайте. Она еще пригодится в хозяйстве. Цитрусовые корки обладают антибактериальными свойствами, что делает их незаменимыми для домашних чистящих средств. Высокое содержание лимонной кислоты убивает бактерии и плесень, а также удаляет мыльные разводы и минеральные отложения.
Добавляете лимонные корки в посудомоечную машину, и мыльные разводы больше не появятся на ваших бокалах и стеклянных тарелках.
Кладете в банку цитрусовые корки, заливаете их столовым уксусом, закрываете и оставляете на неделю. После этого переливаете получившийся цитрусовый уксус в бутылку с пульверизатором и используете как универсальное чистящее средство.
Чтобы удалить минеральные отложения в ванной, насыпьте на апельсиновую или лимонную корку немного соли и используйте как скраб для стен и дверей в душе.
Хороший способ освежить и продезинфицировать кухонную доску: насыпать на нее немного соли и протереть цитрусовой коркой. После этого вымойте ее и вытрите насухо.
Лимонная кожура поможет удалить затхлый запах из редко использующейся микроволновки. Для этого корки необходимо положить в миску и подгореть в течение нескольких минут.
Из мандариновых корок сделайте косметический тоник. Залейте кожуру 1-2 мандаринов стаканом минеральной воды и оставьте на сутки настаиваться. Через 24 часа тоник готов: протирайте им кожу утром и вечером.
А еще из кожуры апельсинов и мандаринов можно сделать прекрасный ароматизатор для комнаты. Точнее, даже делать ничего не придется. Просто положите корочки прямо на горячие батареи: от тепла цитрусовый запах станет еще сильнее и быстро заполнит собой всю квартиру, создавая зимой летнее настроение.
Яна КОТТ