Ароматно и полезно. Изумительные рецепты цитрусовых

А может, потому что у большинства из нас новогодние и рождественские праздники неразрывно ассоциируются с мандариново-апельсиновым ароматом: когда-то в далеком детстве эти оранжевые мячики мы находили только в подарках под елкой. Или еще вот причина: цитрусовый запах – самый солнечный из всех, его так и хочется вдыхать в холода и представлять себя где-нибудь на теплом южном побережье…

Лечебная доза солнца Популярность кисло-сладких цитрусов растет именно зимой. Мы с детства слышим, что они отлично справляются с поддержкой иммунитета и являются самым вкусным лекарством при простудах. В эпидсезон все доктора советуют налегать на витамин С, которого в солнечных плодах предостаточно. Но, кроме разрекламированной аскорбинки, цитрусовые богаты и другими ценными элементами. Речь идет о витаминах групп В, А, РР, Е. И содержатся они не только в сочной мякоти, но и в кожуре. Прежде чем очистить апельсинчик, обдайте его кипятком, чтобы растворить пленку, которую напыляют для сохранения привлекательного внешнего вида. Теперь кожуру можно использовать: перекрутить и добавлять в печеные вкусняшки, сделать цитрусовый ароматизатор для чая или применять в домашнем быту. А как, мы еще расскажем. Среди полезных свойств цитрусовых не только укрепление иммунитета, но и стабилизация обменных процессов в организме, улучшение пищеварения, антимикробное воздействие, нормализация кишечной перистальтики, благоприятное влияние на сосуды, снижение показателей сахара в крови. Так что ешьте цитрусы на здоровье и пейте соки из них! Только врачи не рекомендуют делать это на голодный желудок. А также не особенно доверяйте напиткам, продающимся в магазинах: несмотря на то, что на этикетке заявлено о высоком содержании витамина С и сопутствующих полезностях, производители умудряются намешать туда стабилизаторов, подсластителей, ароматизаторов и прочих химических добавок. Именно поэтому, если любите сок, делайте его дома сами, это несложно. Вам на заметку.

Добавив дольку лимона в стакан с минералкой, получите отличную «шипучку», спасающую от изжоги и тошноты. Но не всем, увы, можно налегать на цитрусы без ограничений. Они противопоказаны людям, которые страдают гастритами с повышенной кислотностью, желудочными и кишечными язвами, гепатитом, нефритом, панкреатитом, колитами в острой стадии. Кроме того, не забывайте, что цитрусовые часто становятся причиной аллергии. На этот пункт стоит обратить особое внимание родителям маленьких детей. До определенного возраста малышам такие добавки в рацион вообще противопоказаны из-за высокого риска ответной аллергической реакции. Мы нашли интересный рецепт народной медицины от кашля. Главная составляющая в нем – мандарины. В них содержится флавоноид нобилетин, помогающий избавиться от кашля при тяжелых и затяжных простудах. Для приготовления действенного лекарства потребуется следовать простой инструкции. Взять несколько мандаринов вместе с кожурой и тщательно их промыть под горячей водой. Нарезать цитрусовые небольшими кубиками вместе с одной большой грушей. Добавить две столовые ложки меда. Залить двумя стаканами чистой воды. Проварить на слабом огне. Принимать сироп по 1-2 столовым ложкам после еды.

Это вам не свинья в апельсинах Если после новогодних праздников ваш холодильник буквально трещит по швам от лимонов и апельсинов (не всем удается быстро съесть все, что накуплено и надарено), то имейте в виду несколько рецептов. Для начала разберемся с лимонами, которыми этой зимой в Шымкенте нас буквально завалили. А главное – стоят они недорого. Из лимонов пекут пироги и торты, варят варенье, делают напитки. Можно найти множество лимонных рецептов. И вот один из десертов – простой в приготовлении и очень вкусный.

Лимонный кекс Продукты (на 10 порций): мука – 200 г, сахар – 200 г, масло сливочное – 200 г, яйца – 4 шт., лимоны – 2 шт., разрыхлитель – 1 ст.л., сахарная пудра – 150 г. Взбиваем 200 граммов сливочного масла комнатной температуры с сахаром. По одному добавляем яйца и продолжаем взбивать. Натираем цедру двух лимонов и добавляем в массу. Туда же – сок одного лимона. Просеиваем и добавляем в тесто муку и разрыхлитель. Перемешиваем до однородной массы. Выкладываем тесто в форму и выпекаем лимонный кекс в духовке при температуре 180 градусов 40-50 минут. За это время приготовим сироп: кипятим сок одного лимона и сахарную пудру, варим 3-4 минуты. Как только достали кекс из духовки, выкладываем его на блюдо и сверху протыкаем палочкой, делая дырочки по всей поверхности. Горячим сиропом поливаем лимонный кекс, чтобы он весь пропитался. Очень просто и очень вкусно!

А теперь вернемся к «свинье в апельсинах». Так обычно говорят о человеке, который не разбирается в чем-то и пытается заниматься тем, в чем ничего не смыслит. Так себе характеристика, неприятная, «невкусная». И, конечно, ничего общего не имеющая с кулинарным рецептом. А вот что действительно вкусно и стоит приготовить, так это курицу в апельсинах.