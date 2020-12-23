Местами по республике ожидаются туман, на юге – гололед.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов в северной половине, на востоке и крайнем юге республики пройдет снег, ожидается усиление ветра с низовой метелью. На остальную территорию Казахстана будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем сохранится погода без осадков.

В Северо-Казахстанской области сохраняется усиление ветра ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, местами – низовая метель, туман. В Павлодарской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами сохраняются усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.

В Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Туркестанской области – гололед.

В Шымкенте Сегодня ожидается -5..+2 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, тихий ветер. Завтра: -5..+2 °C, без осадков, замерзающий (переохлажденный) туман, тихий ветер.