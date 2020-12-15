Казахстанцам, которые родились в 1991 году, когда наша страна обрела независимость, сегодня исполняется 29 лет.

Ровесники независимости гордятся тем, что родились у истоков становления нашего суверенного государства.

Азаттык Сайлаубеков родился 16 декабря 1991 года. Молодой человек стал олицетворением растущего, развивающегося, обретающего опыт государства. 29-летний парень гордится своим днем рождения и именем, которое символизирует свободу. Азаттык преподает в университете, своим ученикам он рассказывает развитии государственного языка.

«Я отношусь очень ответственно к делам и поступкам, потому что я родился в день Независимости. Кроме того меня назвали очень необычным именем, поэтому, наверное, во мне с рождения живет чувство патриотизма. Пусть наша страна процветает, а мы поможем сделать ее будущее — лучше», — говорит Азаттык САЙЛАУБЕКОВ, преподаватель кафедры преподавания государственного языка филологического факультета ЮКГУ им. М. Ауэзова.

Жительница Шымкента Жанар Кизбаева по праву считает себя ровесницей независимого Казахстана. Преподаватель уверяет, что родиться в год провозглашения страной независимости — большая честь. Поэтому так важно внести свой вклад в развитие и процветание Родины.

«У меня необычное имя. «Жанар» обозначает светлое будущее. Молодежь, которая вышла тогда на площадь, были патриотами своей родины», — говорит Жанар КИЗБАЕВА, преподаватель.

Всего ровесников Независимости в Шымкенте, родившихся 16 декабря 1991 года, по данным статистики, 23 человека. В Туркестанской области — 38.