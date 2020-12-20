Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК, передает Otyrar.KZ.

В целях обеспечения качества обучения, по предложению Министерства образования и науки, а также с учетом мнения общественности, было принято решение:

с III четверти учебного года для выпускных классов (9,11,12 классы) предусмотреть комбинированное обучение (70% предметов – в традиционном формате, 30% – дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

с III четверти учебного года для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное время организовать индивидуальные консультации в группах не более 5 чел.;

Со II семестра возобновить комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.