Как считается стаж опекуну особенных детей?

Считаются ли годы ухода за особенными детьми за пенсионный стаж, ведь зачастую у опекуна нет возможности трудоустроиться?

Вообще, в Казахстане три вида составляющих, из которых складывается пенсия.

1) Базовая пенсия – с 1 июля 2018 года зависит от трудового стажа и прожиточного минимума. К примеру, для тех, у кого трудовой стаж 10 лет и менее, базовая пенсия составляет 0,54 ПМ. За каждый последующий год стажа прибавляется по 0,02 ПМ. Это гарантированный государством минимум.

2) Солидарная пенсия – начисляется тем, кто работал до 1998 года, имея на тот момент не менее шести месяцев трудового стажа. Для мужчин трудовой стаж должен составлять не менее 25, для женщин – не менее 20 лет. К 2040 году солидарной пенсии не будет, так как у выходящих на пенсию уже не будет трудового стажа до 1998 года.

3) Накопительная пенсия – состоит из обязательных, профессиональных и добровольных взносов. Деньги поступают в Единый накопительный пенсионный фонд. Тот, кто выйдет на пенсию после 2040 года, будет получать в совокупности базовую плюс накопительную.

Для опекунов время ухода за особенными детьми считается за пенсионный стаж. Эта норма прописана в законодательстве РК. Но, по словам юристов, иногда требуется через суд доказать факт и время ухода за особенными детьми.

«1. При исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту засчитываются:

(…) 7) время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет;»

(Статья 13, пункт 7 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»)

Заведующий отделом департамента по г. Шымкент Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Ануар Илеспаев подтвердил о том, что время ухода за особенными детьми считается за пенсионный стаж для опекунов.

Как этот порядок указан в нормативных актах?

«… 2) документы, подтверждающие трудовой стаж заявителя:

… решение суда, подтверждающее факт осуществления и период ухода (…) за ребенком-инвалидом в возрасте до шестнадцати лет;»

(Пункт 5, 2 подпункт Правил предоставления государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий).

Нурлан Бектаев, автор проекта «Тұлға.kz»