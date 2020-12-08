В многодетной семье 16-летний Адилет Адилеров — старший. Возможно, поэтому десятиклассник не смог пройти мимо плачущей на улице девочки.

Адилет сразу понял… малышка заблудилась.

-Меня мама в магазин отправила. Я увидел девочку и понял, что она не на нашей улице живет. Она была фактически разута! А наш дом на окраине улицы, а дальше только поля. Девочка шла туда. Я спросил у прохожих, знает ли кто ее, но никому и дело не было, никто не отозвался, — рассказал Адилет Адилеров.

Инцидент произошел в районном центре Ордабасинского района в поселке Тамерлан. Двухгодовалая девочка играла во дворе дома и в какой-то момент исчезла из виду. Родители малышки сбились с ног в поисках ребенка. Стражи порядка прочесали все близлежащие улицы и дворы, опросили очевидцев и случайных прохожих. Но никакого результата это не принесло. Только, когда в полицию позвонил Адилет и сообщил, что девочка в безопасности, все наконец спокойно вздохнули.

-Девочку я привел домой, согрел и накормил. Потом пошли в полицию, а там оказалось, что ее уже ищут родители. Я не считаю себя героем, просто я считаю что детям нужно уделять больше внимания, — говорит спаситель Адилет Адилеров.

Как выяснилось позже, девочка вышла на дорогу и, пройдя несколько улиц, заблудилась. Благо, всё обошлось. В районном отделе полиции поблагодарили подростка и наградили грамотой.

-К нам обратилась женщина с заявлением, у нее пропал ребенок 2 лет. Мы подняли всех сотрудников и начали поиски. Спустя время к нам приехали жители рай центра и привезли девочку, ее нашел школьник. Мы вручили ему благ письмо и посоветовали в будущем стать полицейским, — похвалил старшеклассника Галымжан Куашбаев, начальник РОП Ордабасинского района.

Школьнику посоветовали выбрать профессию полицейского. Адилет обещал подумать…

Шуддин Саидов