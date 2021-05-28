По официальной информации в числе спасенных Б. Тулеуов из Актобе, Д. Тулегенов из Уральска, и С. Оскенов из Жезказгана.
Спасенные спасателями студенты
В медицинской помощи они не нуждались. Однако подкрепиться им не помешало.
Трудно представить, что пережили родные за все дни поиска.
В штабе, который был расположен в Толебийском районе, спасенных ждали родные и близкие.
Чудо произошло. По крайней мере для троих путешественников.
Остальные родители надеются, что и к их сыновьям помощь придет вовремя. Ведь профессионализм спасателей на самой большой высоте.
Поиск остальных студентов продолжается. Ждем только хороших новостей.
Напомним, сообщение о пропаже 7 человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка Толебийского района на пульт 112 поступило 25 мая 2021 года в 18 часов 30 минут. 21 мая туристы пешим порядке направились в ущелье «Сары-Айгыр» и должны были вернуться 24 мая.